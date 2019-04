Juve - Si ferma Ronaldo che però rassicura: "Torno tra massimo due settimane"

È il 28' di Portogallo-Serbia, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020, quando Cristiano Ronaldo scatta sulla sinistra per raggiungere il pallone servito da un compagno ma sul quale non ci arriverà perché è costretto a fermarsi prima: il numero sette dei lusitani lascia scorrere la sfera sul fondo e con lei esce lo stesso Cristiano che, saltellando, fa cenno alla panchina di aver bisogno di una sostituzione. Ed è sempre nello stesso momento che i tifosi della Juventus iniziano a preoccuparsi per le condizioni fisiche del loro attaccante, soprattutto in vista Champions: i primi riscontri evidenziano un problema di natura muscolare alla coscia destra, che potrebbe tramutarsi o in una semplice lesione, oppure in qualcosa di più serio come uno stiramento che terrebbe fuori CR7 per diverso tempo.

Le parole del giocatore e le aspettative di rientro

Nel post gara è però lo stesso Ronaldo a tranquillizzare tutti dicendo che “Conosco bene il mio corpo e non sono preoccupato. Posso recuperare in una, massimo due settimane”. Questo è ciò che sperano i tifosi della Juve che vogliono vederlo a tutti i costi in campo contro l'Ajax nell'andata dei quarti di finale di Champions League, ma per la certezza servono ulteriori esami: il calciatore deciderà con lo staff medico dei bianconeri dove e quando sottoporsi a visite più approfondite, anche se l'ipotesi di un lungo stop sembra esser stata scongiurata direttamente da Ronaldo stesso. Stando quindi alle parole del giocatore, la Juve dovrebbe fare a meno di Ronaldo in occasione delle prossime tre sfide di campionato (Empoli in casa, Cagliari in trasferta e Milan allo Stadium), cercando di effettuare un recupero lampo, appunto, per il primo atto contro i lancieri olandesi. Non resta quindi che attendere l'esito degli esami, con la Juve che resta in ansia di conoscere per quanto tempo non potrà contare sul suo fenomeno.

Il comunicato della società

Dopo essere stato costretto a uscire al 30' del primo tempo della sfida tra Portogallo e Serbia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, Cristiano Ronaldo è stato sottoposto in Portogallo ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione di apparente modesta entità ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno monitorate e verrà sottoposto a nuovi accertamenti per definire la ripresa dell'attività agonistica.