Udinese - Nuovo ribaltone, addio Nicola, c'è (di nuovo) Igor Tudor

È arrivato il ribaltone in casa Udinese. Un po' inaspettato questa volta, a dispetto di quanto successo nel novembre scorso con Velazquez, quando la società preannunciò 48h di riflessione prima di decidere. Stavolta è stato fatto tutto in silenzio, senza creare sentori, e Nicola questa mattina è stato esonerato. Fatali le sconfitte con Juventus e Napoli, anzi, le prestazioni contro le prime due della classe, visto che il risultato era abbastanza scontato. Non è infatti piaciuta a nessuno la compagine bianconera vista in quel di Torino contro la Vecchia Signora, mentre contro i partenopei più di qualcuno ha additato i cambi effettuati dal tecnico, che sono stati abbastanza ininfluenti ai fini del risultato. C'è da dire a onor del vero che le voci su un calo della fiducia nei confronti dell'ex tecnico del Crotone c'erano. Non piaceva infatti il suo stile di gioco, spesso remissivo anche quando il ventaglio di possibilità da mettere sul terreno di gioco erano diverse.

I limiti tecnici della squadra ci sono, così come è stato fatto più di qualche errore in fase di costruzione, senza calcolare i diversi infortunii traumatici che stanno fermando numerosi bianconeri. Si chiede dunque almeno una squadra grintosa e determinata, cosa che si è vista raramente. Ecco quindi che la società ha deciso di affidarsi nuovamente a Igor Tudor, tecnico che non ha mai messo in campo idee tattiche innovative, ma che ha sempre dato alle sue squadre grinta e determinazione, proprio quello che serve alle zebrette in questo momento. Il croato è stato sulla panchina friulana già l'anno scorso, quando riuscì a interrompere la serie di 11 sconfitte consecutive, ottenendo due vittorie, un pareggio e una sconfitta, portando così la nave in porto. Come vice potrebbe esserci Giampiero Pinzi, un'ex bandiera bianconera che potrebbe essere l'elemento chiave per dare la giusta personalità all'Udinese, perchè su quello si punta, i discorsi tecnico tattici sono messi da parte almeno finchè non riaprirà il mercato.

Questo il comunicato stampa ufficiale dell'Udinese Calcio sull'arrivo di Tudor:

"Udinese Calcio comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Mister Igor Tudor.

Per il tecnico croato è un ritorno sulla panchina bianconera dove ha centrato l’obiettivo salvezza nelle ultime quattro giornate della stagione 2017/2018.

Mister Tudor ha già diretto la sessione di allenamento di questo pomeriggio alle 15:00 e verrà presentato ufficialmente alla stampa alle ore 10:00 di domani, giovedì 21 marzo,nella sala stampa della Dacia Arena".