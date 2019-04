Mercato Juventus: affondo per Federico Chiesa, per la difesa si valutano De Ligt e Manolas

La Juventus si prepara a grandi colpi di mercato. Con uno Scudetto ipotecato salvo clamorosi ribaltoni e una Champions League ancora tutta da vivere, i bianconeri stanno già sondando il terreno per assicurarsi tanti top player in vista della prossima stagione. L'obiettivo è quello di rinforzare e ringiovanire la rosa per continuare a dominare in Italia e diventare un'assoluta protagonista anche in Europa. Il nome solito è quello Federico Chiesa. L'esterno della Fiorentina sta disputando un'ottima stagione e sta trascinando la viola a suon di goal nonostante qualche acciacco fisico. Impegnato con la Nazionale azzurra, Chiesa ha sempre mostrato un forte attaccamento alla maglia viola ma potrebbe lasciarsi ingolosire da un progetto tecnico importante.

Date le sue doti, Chiesa non ha voglia di giocarsi la maglia, né nella Juventus né in qualche altro top club. La Juventus dovrà dunque assicurargli un posto da titolare in squadra. C'è poi da convincere la Fiorentina. Il club gigliato valuta il figlio d'arte almeno settanta milioni ma il prezzo potrebbe alzarsi se il ragazzo dovesse concludere al meglio la stagione. L'ipotesi di un ammortamento della cifra con l'inserimento di Marko Pjaca nella trattativa è ormai tramontata. Il croato è di nuovo fermo ai box per un brutto infortunio al legamento crociato del ginocchio sinistro e la sua stagione è conclusa. Prima dell'affondo, la Juventus dovrà vendere qualche pezzo pregiato. Il primo a partire potrebbe essere Juan Cuadrado. Il colombiano ha mercato in Premier ma piace molto anche al Milan. Il club bianconero valuterà il da farsi.

Capitolo Douglas Costa. Il brasiliano alterna buone prove a lunghi stop per infortunio. Qualcuno vocifera che l'atteggiamento extra-campo dell'ex Bayern Monaco non piaccia più alla Juventus, stanca delle notti brave del talentuoso esterno. Douglas Costa viene valutato almeno settanta milioni, cifra che molti club sarebbero disposti a spendere per assicurarsi le prestazioni dell'ala mancina. Con quei soldi la Juventus si fionderebbe su un difensore di spessore, magari De Ligt. L'olandese è ormai un centrale di tutto rispetto ed è fortemente voluto da mezza Europa. C'è chi lo dà già al Barcellona vista l'amicizia con de Jong, promesso sposo dei catalani. La Juventus vuole però muoversi con largo anticipo. Piace anche Konstas Manolas. Il greco potrebbe lasciare la Roma dopo un'altra stagione negativa. I giallorossi proveranno a resistere ma sarà difficile limitare l'affondo bianconero.