Serie A- La Juventus schianta il Milan senza storie (0-2)

Milan-Juventus ovvero il vero derby d'Italia. Gattuso aveva detto bisogna stare attenti perchè la Juve sa giocare bene e ti punisce se gliene dai occasione. La Signora ferita dalla partita di Champions doveva reagire e Madama risponde davvero in maniera positiva. Nelle formazioni, novità interessanti con Castellejo titolare nei rossoneri insieme a Higuain, mentre nei bianconeri rientra Mandzukic e continua a essere titolare Betancur, sempre più al centro dei pensieri di Allegri.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Milan parte male e tende a stare nella sua metà campo, difendendo il suo portiere e dando opportunità di assedio alla Juve. Spingono i bianconeri con Ronaldo che tenta la conclusione, ma palla che vola in curva. Gol che non tarda ad arrivare: sgroppata di Sandro, palla che spiove in area e Mandzukic salta di testa e insacca alle spalle di Donnarumma al minuto otto del primo tempo.

Minuto 11' ci riprova lo stesso Mario, ma questa volta chiude bene la difesa del Milan in angolo. Partita che potrebbe cambiare a vantaggio del Diavolo: calcio di rigore assegnato con VAR ai rossoneri per un fallo di mano di Benatia netto. Higuain ruba il pallone a Kessie per fare il gol dell'ex, ma il portiere polacco bianconero para il tiro del Pipita e compie miracolo, con aiuto del palo.

Nella ripresa, parte meglio il Milan che cerca il pareggio, ma Dybala guadagna una punizione, ma trova il palo. Entra Cutrone nel Milan, con Gattuso che tenta il tutto e per tutto per pareggiare il conto, ma la juve dimostra ancora una netta superiorità con Cancelo che vola e crossa perfettamente in area in rigore, dove il signor Ronaldo si fa trovare pronto e insacca il suo ottavo gol in campionato. Espulsione di Higuain giusta per una protesta di nervi davvero eccessiva che ha ricordato a molti quella che fece a Udine con la maglia del Napoli.

Il Milan esce male da questa partita, poche idee e troppo passivo contro la Juve e con limiti evidenti. La squadra bianconera cancella la sconfitta contro lo United e torna a sei punti di vantaggio sul Napoli e va alla sosta davvero tranquilla e pronta per il rientro post sosta.