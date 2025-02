Terminata Juventus - Lazio, LIVE Serie A 2018/19 (2-0): Pjanic e Mandzukic, vince la Signora

19.58 - Direi che è tutto. Ed allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Lazio per 2-0 con reti di Pjanic e Mandzukic!

19.56 - C'ha provato la Lazio, ma alla fine la Juventus si è rivelata troppo più forte. I biancocelesti hanno messo in campo qualcosa in più rispetto al debutto contro il Napoli, ma alla fine non sono riusciti a costruire abbastanza per impensierire mai seriamente i bianconeri, salvo per una decina di minuti. Al contempo invece i campioni d'Italia hanno offerto una prova seria, tosta, mettendo in campo tanta concentrazione e rendendosi costantemente pericolosi in alcune fasi. A momenti, Madama pare ingiocabile. Ma magari è solo un'impressione: lo vedremo. Uomo partita Matuidi che dopo due settimane di preparazione è già in condizione di pressare a tutto campo.

19.53 - Termina il match. Risultato di 2-0.

90' + 3' - Bentancur non giunge per un soffio in area sul cross di Ronaldo, avversari ormai alle corde. Calcione di Correa su Sandro, l'argentino ci ha provato ma il secondo gol ha spezzato le gambe ai suoi compagni.

90' + 2' - I minuti di recupero sono tre. Bentancur ha spazio alla lunetta e cerca un destro che termina di poco alto sopra l'incrocio.

90' + 1' - Cancelo cerca Ronaldo, palla fuori misura. Resta la buona partita dell'ex Inter.

90' - Altro errore di un Alex Sandro non lucidissimo oggi. Poi però ci mette una pezza con un fallo.

89' - I padroni di casa stanno gestendo il possesso.

88' - Ha crossato Durmisi, ha respinto Ronaldo, altro cross e fuorigioco di Acerbi. Intanto Mandzukic continua a zoppicare, ma i cambi della Signora sono finiti.

87' - Davvero duro Emre Can, quasi senza motivo. Mandzukic intanto è a terra, il gioco è fermo.

86' - Bel pezzo di Emre Can, che perde palla e poi commette fallo. Giallo.

85' - ...dentro al suo posto Bentancur. Passerella finale per l'uruguaiano.

84' - Fuori Khedira...

83' - Chiellini prova a scodellare la palla dopo un paio di respinte, il risultato è un rinvio regalato a Strakosha.

82' - Cancelo ottiene un corner.

81' - In ritardo Douglas Costa, che sbaglia il tempo d'intervento sul pressing. Giallo al brasiliano.

80' - Subito campo per l'ex Betis, che poi però è costretto a fermarsi.

79' - Entra Durmisi, esce fuori un nervoso (ed ammonito) Milinkovic-Savic. Ancora maluccio l'ex Genk.

78' - Dopo un po' di torello, Alex Sandro la perde ingenuamente.

77' - Gran giocata di Mandzukic, che dribbla e cambia gioco d'esterno per CR7, che porta palla un po' e poi la passa all'indietro. Non c'è fretta.

76' - Si ricomincia, ma il match pare chiuso.

75' - GOOOOOOOOOOOOL! MANDZUKIC! 2-0! Douglas Costa e Cancelo dominano la fascia destra, il portoghese mette un cross basso perfetto per Ronaldo, Strakosha lo sporca all'ultimo e la palla s'impenna, CR7 litiga col pallone e Mandzukic la sbatte di sforbiciata in porta!

74' - Bell'imbucata verticale di Emre Can per Ronaldo, che controlla ed appoggia ancora alla lunetta per il tedesco, il quale cerca immediatamente Mandzukic ma sbaglia. La misura non c'è, ma l'idea c'era eccome...

73' - Punizione sulla sinistra per i biancocelesti, che crossano nel mezzo ma commettono fallo in attacco su Ronaldo.

72' - Brivido ancora per il cinque volte pallone d'oro, che da corner arriva a toccare il pallone di piede ma lo pizzica soltanto, blocca Strakosha.

71' - CHE PARATA DI STRAKOSHA SU RONALDO! Dalla sinistra il portoghese carica il destro e tira una fucilata verso il secondo palo, Strakosha si supera con una parata difficilissima! La palla è salita e scesa...

70' - S'è preso un rischio pazzesco Wallace, che è passato attraverso Ronaldo nel pressing.

69' - Fuori Pjanic, dentro al suo posto Emre Can, che si dovrebbe posizionare davanti alla difesa. Lo slavo è da un po' che ha chiesto il cambio.

68' - Cancelo ubriaca Lulic, ma il suo cross viene respinto. Poi il bosniaco si addormenta e regala un'altra occasione da calcio d'angolo.

67' - Prima giocata di Douglas Costa, che parte e si accentra, liberando la salita di Cancelo: il cross del portoghese viene respinto in corner.

66' - Correa prova subito a farsi notare con un numero, Chiellini spazza. Poco dopo va in difficoltà il numero 3 bianconero, che guadagna un fallo su Savic, molto dubbio: ammonito il serbo per proteste.

65' - Scontro in mezzo al campo, per l'arbitro è fallo di Khedira su Savic.

64' - Anzi, l'ha presa Wallace prima dell'ex Real Madrid: sarebbe corner. Grande intervento del brasiliano, si va di rinvio dal fondo, l'arbitro non ha ravvisato la deviazione. Dentro Badelj e Correa per Inzaghi, che rileva Parolo e Luis Alberto.

63' - Palla sulla barriera e poi rimessa dentro dal portoghese, Chiellini cerca una conclusione sbilenca ma Strakosha la mette in corner. RONALDO! STAVOLTA SFIORA IL 2-0!

62' - CR7 guadagna una punizione ed adesso la batterà, dai 25 metri. 23-24, per la precisione, sul centro-sinistra.

61' - Anche Pjanic ha chiesto il cambio a breve, non è in ottime condizioni.

60' - Entra Douglas Costa al posto di Bernardeschi, prova l'armeria pesante Allegri. Fallo di Mandzukic su un'altra palla lunga.

59' - LUIS ALBERTO! Per poco! Sinistro a giro fantastico dello spagnolo, che dai venti metri non trova l'incrocio alla sinistra di Szczesny per pochissimo!

58' - Altro momento di alta pressione dei laziali, che stanno cercando il tutto per tutto per il pari.

57' - Pjanic si addormenta ancora in area e Milinkovic ne approfitta per andare di suola e crossare, Alex Sandro ancora ferma la palla e spazza via.

56' - Punizione buona per il possibile cross dalla dstra di Luis Alberto. La palla arriva in mezzo, Alex Sandro la stoppa e rinvia.

55' - Altro buon pressing juventino, stavolta Ronaldo non riesce a passare su un Wallace fin qui impeccabile.

54' - Matuidi, dopo un recupero palla aggressivo di Bernardeschi, prova la conclusione dalla distanza ma non inquadra il bersaglio. Palla altissima.

53' - Ha preso un bel colpo Mandzukic, ora si ricomincia. Quasi un minuto di stop.

52' - Lulic prova a saltare Cancelo ma non è per niente facile ed il portoghese accompagna la sfera fuori. Parolo stende Mandzukic nel duello aereo con una gomitata, giallo per l'ex Cesena.

51' - Pressing di Matuidi infinito, Ronaldo ha spazio sulla sinistra e fa l'ala come ai bei vecchi tempi: uno contro uno e palla perfetta rasoterra per Mandzukic, che da due passi però fa il difensore avversario ed anzichè calciare la spazza.

50' - Wallace cerca un cross dalla trequarti dopo tanti tocchi orizzontali, in bocca a Szczesny.

49' - I biancocelesti provano ora ad impostare, tutti sotto la linea del pallone salvo Ronaldo.

48' - Altra infrazione, la terza in meno di un minuto, stavolta a subire lo strattone è stato Cancelo. Chiellini spazza via il pallone su un minimo pericolo.

47' - Fallo di Marusic su Alex Sandro, poi pure su Ronaldo dopo pochi secondi. L'intensità biancoceleste si denota dai falli commessi.

46' - Palla mossa verso la sinistra, verso l'unico ammonito Alex Sandro.

19.05 - Si riparte! Senza nessun cambio. Primo pallone mosso dalla Juventus.

19.03 - Squadre nuovamente sul terreno di gioco. Ricominciamo a breve.

18.55 - Non c'è che dire, la Juventus e la Lazio se la stanno giocando alla grande in questa seconda giornata di Serie A. È agosto ma il calcio è già quello vero, i bianconeri sono avanti grazie alla perla di Pjanic ma hanno dovuto faticare parecchio. Qualche difficoltà di troppo a trovare le punte per i piemontesi, che hanno poi coperto quanto potevano le qualità delle punte laziali. D'altronde non concedere nulla ad Immobile e co. è impossibile o quasi, e perciò Madama dovrà continuare su questa strada nella ripresa, magari sfruttando le armi presenti in panchina, Dybala e Douglas Costa su tutte. Ci vediamo dopo.

18.49 - Ed è tutto. Termina il primo tempo, parziale di 1-0.

45' + 2' - Il traversone viene respinto coi pugni da Szczesny. Bella azione dei giocatori in trasferta nel finale: Milinkovic infine pennella per Parolo, che di testa in corsa manda però fuori il pallone.

45' + 1' - Gioco ancora fermo, non si batte.

45' - Ammonito Alex Sandro per fallo ai danni di Marusic sulla sinistra. Ora arriverà un cross nel mezzo, segnalati due minuti di recupero.

44' - Matuidi vede Ronaldo in area e cerca il cross dalla sinistra col mancino, palla fuori misura.

43' - Khedira vince l'uno-contro-uno con Milinkovic in campo aperto, poi Lulic salta Cancelo sulla sinistra ma il bosniaco non riesce a tenere la sfera in campo.

42' - Milinkovic-Savic trattiene Bonucci e fa palesemente fallo, forse ci stava pure l'ammonizione. Non secondo l'arbitro.

41' - Si prospetta un recupero corposo. Ronaldo prova a fare tutto da solo: tiro di destro dai venti metri, deviazione di Savic, blocca Strakosha.

40' - L'ex Milan sembra però in grado di proseguire.

39' - Nell'occasione però un'uscita di Szczesny è costata caro all'italiano, che si accascia a terra e viene medicato. Si scalda quindi Rugani.

38' - Bonucci chiude ancora Immobile in campo aperto, ottima prestazione del numero 19 fino a questo momento.

37' - Matuidi è già in forma mondiale e recupera il milionesimo pallone della sua partita.

35' - Altro pericolo con l'inserimento di Parolo intercettato da una fantastica uscita di Szczesny, che allontana la sfera; poi Milinkovic-Savic prova il gol da casa sua, fuori.

34' - In contropiede però le Aquile si rendono pericolose: Immobile arriva a calciare dalla destra quasi con un'acrobazia, palla a lato.

33' - Momento di altissima aggressività nella metà campo capitolina, palla contesa da Matuidi prima e Cancelo poi.

32' - Ronaldo incespica sul pallone sulla destra e finisce per perderlo. In questa fase è decisamente nel pallone la fazione ospite.

31' - Una perla, ora si riparte.

30' - GOOOOOOOOOOOOOL! PJANIC! 1-0! Ottima uscita palla torinese, Bernardeschi liberato sulla destra da Ronaldo, cross al centro su cui Mandzukic fa la sponda: sulla respinta arriva Pjanic che la piazza col destro alla sinistra di Strakosha! Gol bellissimo!

28' - Tutto ok per Wallace, che rientra. In campo fallo di Pjanic su Milinkovic.

27' - È dunque l'occasione giusta per un piccolo break, tante indicazioni da parte dei due allenatori. Si comincia, in dieci contro undici.

26' - Scontro a palla lontana fra Wallace e Ronaldo, il brasiliano ha la peggio ed ora viene medicato.

25' - Alex Sandro s'imbottiglia un po' sulla sinistra, poi però riesce a rimediare una buona rimessa dal fondo in zona pericolosa.

24' - Cancelo ferma sul nascere la ripartenza avversaria, chiudendo in fallo laterale.

23' - Alex Sandro lancia lungo, Acerbi anticipa Mandzukic e c'è un altro calcio d'angolo. I campioni d'Italia spingono.

22' - Si riparte col gioco.

21' - Fallo di Luis Alberto su Mandzukic a centrocampo. Intanto i replay del palo di Khedira mostrano una deviazione che è stata decisiva, la palla era indirizzata dall'altro lato...

20' - Chiellini fenomenale in scivolata a fermare la traccia di Luis Alberto, che avrebbe liberato Immobile davanti a Szczesny.

19' - STRAKOSHA DICE NO A BERNARDESCHI! Con un miracolo, il classe 1994 tiene vivo un pallone difficilissimo e poi si lancia in uno slalom, per poi calciare col sinistro a giro verso il secondo palo: Strakosha strepitoso, corner!

18' - Alex Sandro e Cancelo si alzano, ma il possesso dei padroni di casa è ancora orizzontale. PALO DI KHEDIRA! Bonucci lancia per Matuidi, appoggio per Ronaldo che arriva in leggero ritardo, ma dentro l'area Khedira colpisce dritto il palo davanti a sè!

17' - Chiellini va in verticale, palla intercettata. Il pressing di Ronaldo è però pericoloso e Strakosha è costretto a buttarla via. Mandzukic lavora sulla fascia, cross a rientrare dalla sinistra verso Bernardeschi, che raggiunge la sfera ma colpisce male, palla alta.

16' - Lancio lungo verso Immobile, Bonucci esce ancora coi tempi giusti e c'è un altro fallo laterale. Scorrimento di palla a liberare Marusic, che fa partire un destro comodissimo per Szczesny.

15' - Wallace anticipa CR7, ottimo l'avvio di gara del brasiliano.

14' - Ronaldo scende ancora in posizione da centrocampista per aiutare un attimo i suoi compagni, qualche problema di troppo in uscita per la Signora.

13' - Un altro errore in uscita ha regalato la palla ai biancocelesti, poi però Chiellini ha recuperato la palla ai danni di Immobile. C'era fallo, non ravvisato, ora gioco fermo per consentire un attimo le cure mediche all'ex BVB.

12' - Cerca il gol olimpico allora Luis Alberto, Szczesny non tocca e la palla sfila: Wallace non riesce allora nell'intervento. Solo un brivido.

11' - LULIC! C'è Szczesny! Dormita palla al piede di Pjanic, il suo appoggio è facile per Immobile: scarico su Lulic che si accentra e va col destro, palla indirizzata all'angolo e deviata dal polacco in corner! Sugli sviluppi, nuovo calcio d'angolo.

10' - Controllo velenoso di Bernardeschi sull'appoggio di Cancelo, l'italiano riesce lo stesso a crossare dal fondo ma il suo destro si spegne immediatamente sul fondo.

9' - Cristiano Ronaldo viene incontro ed appoggia, dopo alcune finte. Poi Alex Sandro sbaglia ma recupera, Pjanic si disimpegna bene e l'azione bianconera va.

7' - Lulic arriva quasi sul fondo, Bernardeschi però gli scippa il pallone. Ed ancora Bernardeschi, che inventa dalla fascia destra: ottima la sua palla col mancino verso Ronaldo, che in area arriva al sesto piano ma non riesce ad inquadrare il bersaglio. Palla sul fondo.

6' - Palla in profondità ad innescare Immobile, Chiellini è in anticipo e spazza via.

5' - Bernardeschi premia col tacco Ronaldo, l'azione sfuma dopo un tocco centrale. Poco dopo altro errore, di Luis Alberto.

4' - Khedira imposta il gioco, l'azione viene interrotta da Lucas Leiva.

3' - Mandzukic va col tacco per Matuidi che si butta nello spazio, chiusura di Wallace in fallo laterale. L'azione si sviluppa con un cross verso l'inserimento di Khedira, blocca facile Strakosha.

2' - Luis Alberto prova ad inventare dalla sinistra, palla facile verso Szczesny.

1' - Lancio lungo verso Savic immediatamente, Bonucci poco dopo intercetta e lancia, CR7 poi appoggia all'indietro. Arriva il pressing però dei biancocelesti.

18.01 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Lazio.

17.58 - Squadre in campo!

17.50 - A breve si comincia con Juventus-Lazio: le squadre sono nel tunnel. Non mancate!

17.40 - Come avete potuto vedere, il riscaldamento è abbondantemente iniziato allo Stadium. Non manca molto ormai, lo stadio si sta riempiendo e fra poco inizierà la seconda giornata di Serie A.

17.30 - Tutto confermato per Inzaghi, Allegri mette in panchina Dybala e Douglas Costa e sceglie il tridente Bernardeschi-Mandzukic-CR7, presumibilmente col portoghese ala, premiando anche Matuidi in mediana.

17.20 - La risposta della Lazio (3-4-2-1): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Lucas Leiva, Lulic; Luis Alberto, Milinkovic-Savic; Immobile. All. S. Inzaghi

17.10 - La formazione ufficiale della Juventus (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

17.00 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Il calcio d'inizio - previsto per le ore 18:00 - verrà fischiato dall'arbitro Massimiliano Irrati (sez. di Pistoia).

Douglas Costa prova un tiro in allenamento

QUI JUVENTUS

Nel debutto stagionale in gare ufficiali i bianconeri hanno trovato varie difficoltà, riuscendo però all'ultimo secondo a strappare i tre punti al Chievo. Il successo al Bentegodi ha lasciato alcune perplessità riguardo la condizione fisica e mentale della Signora, ricordando però la sua capacità di "riaccendere l'interruttore" in un attimo.

In particolare è stato Paulo Dybala a deludere le attese, non mostrando la brillantezza che solitamente lo contraddistingue. Ma dalla sua lunghissima panchina Allegri ha pescato il jolly targato Federico Bernardeschi, in grado di incidere con tante buone giocate ed il gol decisivo già alla prima giornata.

Uno dei nodi più grandi in mano oggi al tecnico livornese, come da lui stesso confermato ieri in conferenza stampa, è quello riguardo il modulo da utilizzare: 4-2-3-1 o 4-3-2-1? Al momento la prima ipotesi pare leggermente favorita. Anche perchè in questo modo troverebbe spazio l'insostituibile (di nuovo) Mandzukic...

Pare che Max Allegri sia intenzionato a puntare su Szczesny fra i pali. I terzini sarebbero Cancelo ed Alex Sandro (da valutare De Sciglio, out Spinazzola), in mezzo la coppia Bonucci-Chiellini. A centrocampo Khedira è favorito su Can per fiancheggiare Pjanic, fresco di rinnovo. In avanti Douglas Costa e CR7 sono sicuri del posto, con Dybala e Mandzukic insidiati un po' da Bernardeschi ed un po' da Matuidi, con cui si passerebbe al 4-3-2-1.

La probabile formazione della Juventus

QUI LAZIO

Non ha iniziato invece col piede giusto la fazione biancoceleste, che all'esordio è inizialmente passata in vantaggio per poi subire un ribaltone dal Napoli. Risultato finale 1-2 e tanta amarezza, per un parziale che si poteva gestire in modo diverso, evitando di subire così tanto, specie nella porzione finale del primo tempo.

Nonostante i pochi sorrisi, per Inzaghi ed i suoi è comunque il momento di rimettere il piede sull'acceleratore e dimostrare qualcosa su questo campo, esattamente come avvenne quasi un anno fa. Era ottobre e per Madama arrivò la prima sconfitta dopo 41 vittorie consecutive all'Allianz Stadium, proprio per mano dei capitolini.

L'allenatore delle Aquile intanto oggi ritroverà due veterani sicuramente fondamentali per questo genere di partite, cioè Lucas Leiva e Lulic. Nelle parole della vigilia di rito, il mister ha voluto sottolineare la grandezza di questo tipo di sfide per qualsiasi squadra, provando in questo modo a dare la carica ai suoi.

Simone Inzaghi dovrebbe puntare sul solito 3-4-2-1. In porta c'è Strakosha, davanti a lui il trio con Wallace (in ballottaggio con Bastos e Caçeres), Acerbi e Radu. Sulla destra Marusic, dall'altro lato Lulic, in mediana si riforma la coppia Parolo-Lucas Leiva, ma occhio a Badelj. Chiude il solito tridente offensivo: alle spalle di Immobile si muovono Luis Alberto e Milinkovic-Savic, per cui si sta parlando di rinnovo.

La probabile formazione della Lazio

CURIOSITÀ

Vi abbiamo già menzionato la vittoria biancoceleste in trasferta di un anno fa; in realtà però è l'unica negli ultimi 27 precedenti fra queste due squadre in campionato. Nel mezzo c'è stato anche il ritorno dell'anno scorso, deciso da Paulo Dybala nel recupero. 8 gol in 10 partite per il sudamericano contro la Lazio da quando è alla Juve. dall'altro lato sarà una gara speciale per Ciro Immobile, uno degli ex che venne venduto definitivamente dai campioni d'Italia nel 2014, in Bundesliga.

Allenamento in casa Lazio

