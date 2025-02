Terminata Olympiacos - Juventus, LIVE Champions League 2017/18 (0-2): la Signora vola agli ottavi

22.40 - Direi che è tutto. E allora un grazie a chi ci ha seguiti da parte di Gianluigi Sottile ed alla prossima, sempre qui, su VAVEL Italia! Vi ricordo il verdetto: Juventus batte Olympiacos per 0-2 grazie alle reti di Cuadrado e Bernardeschi!

22.38 - Un gol per tempo, un gol per esterno di destra: prima Cuadrado, poi Bernardeschi nei pochi minuti a disposizione a decretare il passaggio della Juventus agli ottavi di finale. Battuto anche al ritorno l'Olympiacos, con una prestazione però piuttosto rivedibile: dopo un buon approccio Madama ha mostrato ancora limiti di tenuta mentale non solo difensivamente - sono state concesse ad un avversario modesto almeno tre chiare occasioni da gol - ma anche nelle giocate più semplici in avanti, quando c'era da gestire e soffrire molto meno. L'importante era comunque vincere e passare il turno: è stato fatto, adesso i bianconeri possono pensare al prossimo big match di campionato contro l'Inter.

22.35 - Termina il match. Risultato di 0-2.

90' + 3' - Fine a se stessa la bella giocata di Marin, che non ottiene nemmeno il fallo laterale.

90' + 2' - Rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Ormai è solo un countdown per il fischio finale.

90' + 1' - Saranno tre i minuti di recupero, ma abbiamo un verdetto sicuro: piemontesi agli ottavi.

90' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BERNARDESCHI! 0-2! Riceve con tanto spazio a disposizione, entra in area dalla destra, rientra sul sinistro e dall'half-space colpisce a giro, pescando l'angolo giusto!

89' - Sta tenendo molto più palla la compagine torinese, negli ultimi minuti positiva.

88' - BERNARDESCHI! C'E' PROTO! La sua tipica azione: parte da destra, rientra sul sinistro, calcia da media distanza. Soluzione potente che prende un discreto giro ma non è troppo angolata, Proto in tuffo senza grossissimi patemi risponde presente.

87' - Tachtsidis cerca un cambio di gioco e De Sciglio, di testa, legge la situazione. Matuidi cerca di guadagnare metri e guadagna un fischio in proprio favore.

86' - Ce n'è un po', di spazio, e Douglas Costa lo spreca con una conclusione velleitaria, larga alla ricerca del primo palo, potente ma imprecisa, dalla sinistra col mancino. Rinvia Proto.

85' - Si torna a giocare, difatti, solo adesso. Allarga Matuidi per Alex Sandro, poi ancora Matuidi. Non ci sono tanti spazi in questa fase.

84' - Qualche minuto per Bernardeschi, che giocherà in luogo di Cuadrado, per ora match-winner.

83' - Era rimasto a terra Khedira, che ora viene curato.

82' - PALO DI BEN NABOUHANE! O forse è stato Rugani, sul primo palo, a deviare il cross sul primo palo di Koutris, su cui il velo di Marin aveva creato una situazione pericolosissima nell'area piccola! In seguito, arriva un corner.

81' - Destro di Cuadrado dai 20 metri, deviato, blocca senza troppi problemi Proto.

80' - Cuadrado si innesca partendo spalle alla porta, il suo tocco per Matuidi vede il cross del francese, troppo lungo per tutti tranne che per Khedira, che viene frenato comunque da Koutris.

79' - Negli ultimi minuti palleggio un po' migliore, anche se sempre difficoltoso, per i campioni d'Italia.

78' - Douglas Costa si muove bene sulla sinistra sul pallone un po' complesso ma efficace di Alex Sandro: il suo cross viene fermato. Il numero 12, in seguito, arriva sul fondo e mette un altro bell'assist per Cuadrado, che arriva un attimo in ritardo col suo taglio di testa, sfiorando letteralmente la doppietta.

77' - Cuadrado forza un cambio di gioco verso Douglas Costa sul bel passaggio di De Sciglio, anzichè fare la cosa più semplice: il pallone è ancora una volta perso.

76' - Il possesso degli italiani è finalmente lineare, per una volta, semplice.

75' - Higuain ancora una volta preziosissimo: fallo ai suoi danni da parte di Romao, possesso nella propria metà campo guadagnato.

74' - Tira sulla barriera Ben Nabouhane, che colpisce Khedira - adesso capitano, dopo l'uscita di Barzagli. Cure immediate per il tedesco, che è ovviamente in grado di proseguire.

73' - Fallo ingenuo di Douglas Costa al limite, causato da un controllo un po' forzato su cui Tachtsidis è intervenuto in anticipo.

72' - Pjanic sbaglia un controllo non da lui nel tentativo di ripartenza insieme a Cuadrado.

71' - Entra anche Ben Nabouhane, rapidissimo, in luogo di Djurdjevic. Errore di Alex Sandro in fase di controllo sulla corsia mancina.

70' - Barzagli ha sentito un po' tirare e preferisce uscire: dentro al suo posto Rugani.

69' - Khedira cerca un cross dal fondo, trova una respinta, ancora poco concreti nonostante le buone transizioni i giocatori della Vecchia Signora.

68' - Elabdellaoui ferma i doppi passi di Douglas Costa dentro l'area senza fallo, rimessa laterale.

67' - Alex Sandro elude il pressing disordinato degli avversari appoggiandosi su Pjanic.

66' - Bel passaggio di Douglas Costa per Matuidi, ma dal centro-sinistra il francese viene fermato da Engels. Fallo - secondo l'arbitro - di Pjanic per Fortounis in scivolata.

65' - Koutris commette fallo sulla corsia.

64' - Rimessa laterale per Alex Sandro dopo un lancio lungo di Proto.

63' - Accelera alla grande Douglas Costa, con una brillante iniziativa personale: il suo pallone rasoterra dal fondo a rimorchio trova Romao. Poi fallo di Alex Sandro su Pardo.

62' - Fuori Odjidja-Ofoe, fra andata e ritorno perennemente il migliore dei suoi, dentro Fortounis. Out Dybala dall'altro lato - male - dentro Pjanic.

61' - Borbalan ha qualcosa da dire, si batte solo adesso. Mischione in area e Matuidi riesce a far partire la ripartenza.

60' - Calcio d'angolo per i padroni di casa.

59' - Allegri infuriato per l'atteggiamento un po' passivo, adesso, dei suoi. Volto freddo di Lemonis, al contempo.

58' - Szczesny stavolta sbaglia nel palleggio. MA POI E' DECISIVO ANCORA SZCZESNY! Gran pallone di Tachtsidis per il taglio di Marin, grande intervento del portiere polacco sul tentativo di scavetto, poi sulla palombella tentata dal tedesco l'ex Arsenal addirittura blocca!

57' - Pardo crossa ad una velocità importante sull'assist di Odjidja-Ofoe: Szczesny ancora sicuro in bloccaggio.

56' - Bel tentativo di Marin che sbaglia la misura del passaggio, blocca Szczesny prima di Djurdjevic. Contatto fra Cuadrado e Koutris, il fallo è del primo sul secondo: punizione.

55' - Higuain fermato da Nikolaou con un fallo di braccio appena nella propria metà campo: è quasi un fallo tattico, giallo.

54' - Si gioca, parzialmente in dieci gli juventini. Pallone lungo per Douglas Costa, pescato in fuorigioco, e Nikolaou sbaglia ancora a far uscire il pallone dall'area di rigore.

53' - L'ex Roma e Bayern è rimasto a terra e ora sta venendo medicato; quella caviglia gli ha già dato problemi.

52' - Intervento irregolare di Djurdjevic, in scivolata, da già ammonito su Benatia: solo un richiamo per questo fallo a centrocampo.

51' - Biancorossi che mostrano diversi problemi nel far uscire il pallone dall'area prima di controllarlo. Ce l'abbiamo fatta: si gioca, lancio lungo per Djurdjevic sul fallo, altra interruzione.

50' - ...in tutti i sensi. Arriva il giallo per il marocchino. Bella ripartenza iniziata da Douglas Costa, che salta l'uomo e allarga per Cuadrado, il cui cross è basso e teso nel mezzo per Dybala, partito però da posizione irregolare. Punizione nell'area per i biancorossi.

49' - Cerca la finezza Douglas Costa, tentando di lanciarsi col tacco, ma viene fermato. Fallo di Benatia a centrocampo, una trattenuta "tattica"...

48' - Fischio dell'arbitro in favore dei bianconeri. Tocco con la mano di Dybala in seguito sull'apertura sbilenca di Cuadrado, controllo palla imperfetto per lui.

47' - Higuain riconquista ottimamente palla sulla corsia mancina. Khedira cerca un pallone sulla destra, il fallo laterale non è per lui, Higuain recupera ancora. Una risorsa.

46' - Il pallone viene gestito verso Alex Sandro, che dribbla e cerca Douglas Costa sul fondo dell'area ma non lo trova.

21.47 - Si riparte! Pallone mosso dall'Olympiacos.

21.45 - Squadre ancora sul rettangolo verde: il cambio ci sarà dall'altro lato, con l'ex Chelsea Marin al posto di Sebà.

21.43 - Aggiornamento dal campo: monitoriamo le condizioni di Benatia, che però sembra pronto a rientrare.

21.35 - L'approccio giusto, per la Juventus, nella serata potenzialmente difficile contro l'Olympiacos: nessuna tragedia greca per ora, ma un gol di Cuadrado a fissare il tabellino sullo 0-1. Prestazione tranquilla e per 20-25 minuti anche di buona portata tecnica da parte della Vecchia Signora, che ha trovato meritatamente il vantaggio; poi però una serie di errori che hanno rischiato di rovinare quanto di buono già fatto. Il riassunto, in tal senso, l'occasione avuta da Djurdjevic: bisogna mantenere alta l'attenzione e magari provare a fare un altro gol, visto che i limiti dell'avversario ci sono - e non sono pochi. Per ora una piccola pausa: ci vediamo dopo!

21.30 - Termina il primo tempo. Parziale di 0-1.

45' - Leggermente zoppicante Medhi Benatia, vedremo le sue condizioni nel corso dell'intervallo. Grande lancio cercato da Khedira per Cuadrado che aveva tagliato dentro, c'è una chiusura e un fallo di Odjidja su Dybala.

44' - Sbaglia il controllo Dybala sul lancio di Szczesny, poi il cross di Koutris viene ancora bloccato dal portiere polacco.

43' - Benatia cerca un passaggio lungo cercando Cuadrado, che non controlla e non riesce in seguito nemmeno a guadagnare un fallo. Ammonito per proteste Djurdjevic, dopo un suo tocco di mano.

42' - Sebà chiude bene la possibile ripartenza, si è svegliato il Karaiskakis che ora spinge.

41' - Sbaglia pure Dybala centralmente: Odjidja-Ofoe parte col break, Benatia chiude il conseguente cross di Pardo rasoterra dalla destra. Barzagli concede poi un calcio d'angolo. DJURJDEVIC FERMATO DA SZCZESNY! Sul primo palo c'è una sponda di Nikolaou che innesca Djurdjevic tutto solo sul secondo: di testa, l'attaccante viene fermato solo dal riflesso con la gamba del portiere avversario!

40' - Fallo di Odjidja-Ofoe ai danni di Dybala, che non si risparmia mai nel lavoro di raccordo.

39' - Cuadrado chiude bene la diagonale a centro area sul traversone di Elabdellaoui.

38' - Douglas Costa perde un pallone ma poi devia il tentativo di passaggio, favorendo l'intervento di Benatia che può gestire la sfera.

37' - Corner guadagnato da Higuain, che ha cercato un tiro di sinistro dopo aver difeso palla in area, ma è stato frenato. Lo stesso Pipita tenta poi un tocco morbido per Matuidi, troppo lungo.

36' - Ancora possesso di Madama, che probabilmente ora intende però chiamare fuori gli oppositori.

35' - Douglas Costa si accentra, poi allarga per De Sciglio il cui cross, buono, viene ancora ribattuto di testa.

34' - Barzagli rimedia all'errore in impostazione di Benatia, il cui passaggio scontato era stato capito da Romao.

33' - Batte adesso Dybala, c'è una respinta sul suo cross.

32' - Koutris commette un fallo sulla sua corsia di competenza, ai danni di Cuadrado che era stato servito sulla corsa di Dybala in scivolata: cartellino giallo, cross da fermo dalla trequarti in arrivo.

31' - De Sciglio cerca in verticale Higuain, trova una chiusura.

30' - Cuadrado salta l'uomo, Dybala nel frattempo si muove: è per questo che il passaggio del colombiano non trova la Joya ma una chiusura di Tachtsidis. Benatia rischia sulla pressione di Djurdjevic, raccattando una preziosa punizione.

29' - La palla è mossa bene dagli italiani, che cercano uno sbocco con tanti passaggi tranquilli.

28' - Altro pallone perso orizzontalmente in disimpegno dai padroni di casa: Douglas Costa cerca con tante finte un'iniziativa personale, giunge al fondo ma ha perso il tempo della ripartenza e vede il suo passaggio verso Dybala che viene fermato. Corner.

27' - Batti e ribatti, fase concitata con tanti errori tecnici.

26' - Altra potenziale situazione di contropiede sprecata dai torinesi, che sbagliano il tempo e il modo dell'ultimo passaggio con Cuadrado. La situazione rischia di venire riabltata ma De Sciglio chiude il taglio in area di Sebà con una gran scivolata.

25' - Grande azione dei campioni d'Italia: Dybala col tacco aggiusta il pallone ad Higuain che cerca di mandare, dalla lunetta, Cuadrado in porta: il tocco di Koutris è provvidenziale per permettere a Proto di anticipare il colombiano.

24' - Benatia si disimpegna bene sul pressing altissimo di Odjidja-Ofoe, usando la testa: il pallone era molto velenoso. Ritmi non veloci comunque.

23' - Calcio d'angolo guadagnato da Higuain, che aveva cercato Khedira con questo tocco profondo. Benatia manca la sfera nel tentativo di anticipare l'uscita di Proto, dopo il bel cross di Dybala.

22' - Douglas Costa cerca un'iniziativa verso il centro della trequarti ma viene fermato da Tachtsidis, senza fallo.

21' - Alex Sandro ferma Odjidja-Ofoe usando il fisico e concedendo un rinvio a Szczesny.

20' - Barzagli difende palla vicino alla propria bandierina di sinistra e viene steso da Elabdellaoui: c'è il fallo.

19' - Due falli in pochi minuti per la Vecchia Signora, che è rimasta comunque connessa col match - con qualche irregolarità di meno, sarebbe un atteggiamento assolutamente positivo.

18' - Buona azione che viene però chiusa sul tocco di Higuain, un po' lezioso, alla ricerca di Douglas Costa in area.

17' - Fallo in favore dei greci sulla destra, arriverà un cross nel mezzo. Sfera respinta.

16' - Gran lancio a pescare Alex Sandro, che dal fondo entra in area, crossa forte e teso per Cuadrado che da due passi sblocca il match! 0-1! Si ricomincia adesso.

15' - Djurdjevic non ha sicuramente subito una carezza in questo duello aereo, ma per l'arbitro non c'è stata nessuna irregolarità. GOOOOOOOOOOOL! CUADRADO! 0-1!

14' - Cuadrado cerca un suo tipico traversone dalla destra, che viene deviato. Proto può allora bloccare.

13' - Pallone mosso bene da destra verso sinistra, dove Alex Sandro sulla trequarti cerca il cross verso Higuain, che viene però anticipato.

12' - Dopo un piccolo brivido imposta con calma adesso la squadra ospite.

11' - Proto temporeggia prima di lanciare lungo questo pallone, gestito facilmente da Barzagli. Pallone velenoso perso da Douglas Costa, Benatia chiude tutto sul filtrante di Odjidja che era un assist; poco dopo, da fuori, tiro dalla destra di Odjidja-Ofoe, blocca in due tempi Szczesny.

10' - De Sciglio fa scorrere palla per Dybala, che sulla destra nella sua metà campo ottiene un fischio a favore. Alex Sandro e Odjidja vanno a contatto, nessun problema secondo l'arbitro.

9' - Odjidja reclama un fallo laterale a favore che non gli viene concesso nonostante l'effettivo ultimo tocco di Barzagli. Possesso bianconero.

8' - Alex Sandro ricomincia l'azione, dopo il recupero palla di Matuidi, da Szczesny.

7' - CHE PARATA DI PROTO! Douglas Costa apre per De Sciglio in posizione da trequartista, Dybala viene pescato sulla parte destra dell'area, nell'half-space a pochi metri di distanza dal bersaglio: tiro rasoterra di mancino dopo il dribbling per l'argentino, Proto la mette in calcio d'angolo!

6' - Odjidja-Ofoe battaglia con Alex Sandro sulla corsia, ma concede un fallo con le mani.

5' - Pallone respinto in due tempi, ripartenza sfumata e Proto lancia lungo: Djurdjevic è pescato in posizione di fuorigioco. Punizione.

4' - Cross di Elabdellaoui, Benatia ferma Djurdjevic di testa e concede un corner.

3' - De Sciglio allarga per Cuadrado, chiuso in maniera energica da Sebà dopo un controllo non perfetto. E' stata fischiata una punizione, in favore del brasiliano: il colombiano ha dato una botta abbastanza gratuita.

2' - Benatia chiude il pallone fra le linee alla ricerca di Odjidja-Ofoe. Altra chiusura, in seguito, su un pallone lungo, da parte di Barzagli.

1' - Subito fischi per il giropalla che arriva fin da Szczesny, che tocca già due volte il pallone. Douglas Costa serve poi la sovrapposizione di Alex Sandro, che cerca Khedira al limite ma trova Tachtsidis.

20.45 - Si comincia! Primo pallone mosso dalla Juventus.

20.41 - Squadre in campo!

20.35 - Adesso si torna negli spogliatoi: a breve inizierà Olympiacos-Juventus. Non mancate! Attenzione a Gigi Buffon, che non sarà nemmeno a disposizione, in panchina.

20.25 - Giocatori in campo da tempo per il riscaldamento.

20.15 - Ballottaggi vinti da Szczesny, De Sciglio e Cuadrado (unica vera novità, Pjanic a riposo) per Allegri; Lemonis sceglie invece il 4-3-3 più coperto con Tachtsidis al posto di Fortounis e qualche altra sorpresa sparsa.

20.05 - La risposta dell'Olympiacos (4-3-3): Proto; Elabdellaoui, Engels, Nikolaou, Koutris; Romao, Tachtsidis, Odjidja-Ofoe; Sebà, Djurdjevic, Pardo. All. Lemonis

19.55 - La formazione ufficiale della Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri

19.45 - Ultime conferme e vi proporremo le formazioni ufficiali del match.

Una buona giornata a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti nella diretta scritta live ed online di Olympiacos-Juventus, match valido per la sesta giornata della fase a gironi della Champions League 2017-2018, il cui calcio d'inizio - previsto per le ore 20:45 - verrà fischiato dall'arbitro David Fernández Borbalán.

QUI OLYMPIACOS

Non capitava da 11 anni ai greci di affrontare l'ultimo matchday europeo senza avere nemmeno la possibilità di una "retrocessione" in Europa League: la squadra del Pireo sarà eliminata sicuramente da ultima, c'è da stabilire solo con quanti punti. L'allenatore Lemonis ha suonato comunque un po' la carica in conferenza stampa...

...ma senza nascondersi più di tanto: "Dobbiamo pensare anche al campionato, perché è la porta d'ingresso per entrare in Champions League anche il prossimo anno. Ho visto la sfida contro il Napoli di venerdì e la Juve ha dimostrato di poter battere qualsiasi squadra". Un messaggio chiaro: già sconfitti all'andata, i padroni di casa non saranno al massimo della motivazione.

Takis Lemonis dovrebbe scegliere un 4-2-3-1 con un buon utilizzo di titolari. Davanti a Proto non ci saranno né l'ex Genoa Figueiras, squalificato, né Botia, infortunato: spazio a Koutris, Cissè, Engels e Diogo. Romao e Odjidja-Ofoe stanno in mediana, in avanti la qualità di Sebà, Fortounis e Pardo alle spalle di Ansarifard (out anche Emenike).

QUI JUVENTUS

Dopo la vittoria nel big match di venerdì già citata, i bianconeri hanno eliminato le scorie di quella pesante sconfitta sul campo della Sampdoria e recuperato terreno in campionato, dove nella prossima giornata sono chiamati però ad un altro scontro diretto, in casa contro l'Inter.

Un tour de force tutt'altro che semplice da gestire, soprattutto in relazione alla gestione delle energie mentali: Allegri in conferenza stampa ha detto di aspettarsi i suoi "responsabili" in campo. I cali di tensione sono stati d'altronde uno dei punti di maggiore debolezza di Madama in questi primi mesi di stagione.

Un difetto antipatico, che si è già pagato in tante occasioni: fa storia, in tal senso, il KO interno contro la Lazio. Commettere errori del genere stasera potrebbe costare il passaggio del turno; c'è però da dire che in Europa, a differenza di quanto avvenuto in Serie A, i torinesi sono sempre rimasti all'erta.

Oggi, intanto, si sapeva già che non ci sarebbe stato Howedes; nello stesso reparto, a sorpresa, è stato escluso ieri dai convocati Giorgio Chiellini, colpito da una gastroenterite. E' invece sulla strada del recupero Mario Mandzukic, che però non dovrebbe comunque venire rischiato dal 1'.

Max Allegri è intenzionato a riproporre il suo "nuovo" 4-3-2-1, con pochi cambi rispetto agli uomini che sono scesi in campo venerdì. In porta Buffon rischia a causa di qualche acciacco con Szczesny pronto a subentrare, terzini De Sciglio (in ballottaggio con Rugani) e Alex Sandro con Benatia e Barzagli (anche lui in conferenza ieri; scalerebbe a destra in caso di impiego di Rugani) nel mezzo. Da qui in poi, tutti confermati: Khedira, Pjanic - che a causa di un affaticamento potrebbe però far largo a Bentancur - e Matuidi nel mezzo, Dybala e Douglas Costa in avanti alle spalle di Higuain.

STATISTICHE

Escludendo la gara d'andata, i confronti fra queste due squadre sono stati 10: sei le vittorie della Vecchia Signora al fronte di due pareggi e due successi dei biancorossi. Di questo ristretto ambito fa parte il più recente confronto allo stadio Georgios Karaiskakis, datato 22 ottobre 2014, col risultato di 1-0 con gol di Kasami. Nello stesso anno, la gara di ritorno, terminata sul 3-2, fu una delle gare più significative della prima gestione di Allegri.