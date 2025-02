Juventus - Allegri in conferenza: "Si era messa male, ma in 10 ci siamo svegliati"

Chiaramente è soddisfatto Allegri per aver rivisto i suoi tornare a conquistare i tre punti. Una partita vinta con un risultato largo, ma che ha avuto più di qualche insidia. Paradossalmente l'espulsione di Mandzukic ha dato quella scossa che serviva ad una Juventus che ancora faticava e rischiava di perdere punti anche sul campo di Udine. Higuain e Dybala ancora a secco, ma per il mister non è un problema.

I tre punti soddisfano Allegri, che ha visto vincere una partita che era pericolosa, visto che anche all'Udinese servivano punti: “Era importante prendere questi tre punti, perchè l'Udinese aveva fatto un partita molto fisica, servivano punti sia a noi che a loro, siamo stati bravi a tenere il campo e a reagire alle difficoltà, perchè avevamo perso punti immeritatamente”.

Rugani ha tirato fuori una bella prestazione, mentre Higuain è rimasto a secco, sui calci piazzati poi la tecnica ha fatto la differenza: "Rugani ha giocato bene, un gol e un assist, Higuain ha lavorato bene e sta facendo prestazioni straordinarie. Sui calci piazzati abbiamo Dybala e Pjanic che hanno fatto un'ottimo lavoro."

L'Udinese è partita bene, ma poi è andata allo sbando, ma Allegri la temeva comunque: "Giocavano anche contro la Juventus, hanno tenuto bene e poi preso il gol dello svantaggio si sono un po' disuniti, è normale, però l'ho vista bene".

Il rosso a Mandzukic ha cambiato il destino di una partita che si stava rivelando molto più insidiosa di quanto pronosticato: “Mandzukic ha sbagliato, ma allo stesso tempo ci ha agevolato, perchè avevamo bisogno di una partita così. Infatti dopo il gol del 2-3 ci siamo difesi meglio e abbiamo fatto giocate che prima non facevamo. La partita si era incanalata in un certo modo, poi c'è stato il rosso e talvolta servono episodi come questo per rimettere la squadra mentalmente in carreggiata".