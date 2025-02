Udinese - Juventus, le formazioni ufficiali

Crocevia decisivo. L'Udinese attende, in un momento particolarmente negativo, la Juventus. Delneri rischia la panchina, si gioca una fetta di futuro alla Dacia Arena. Sulla carta un confronto proibitivo, ma occorre quantomeno replicare alle recenti prestazioni. Di contro, la Signora giunge dall'affermazione di Coppa, ma deve accorciare in campionato. Il Napoli - pari con l'Inter - comanda la massima serie e la Juventus vuole sfruttare il mezzo passo falso partenopeo per mantenere inalterate le speranze da titolo. Queste le scelte dei due allenatori.

Juventus

Allegri schiera a destra Lichtsteiner, assente Matuidi in mediana, cerniera formata da Pjanic e Khedira. Cuadrado e Manduzkic al largo, Dybala alle spalle di Higuain. Al centro della difesa, Chiellini e Rugani, chiamato a risalire la china.

(4-2-3-1): Buffon Lichtsteiner Rugani Chiellini A. Sandro Khedira Pjanic Cuadrado Dybala Mandzukic Higuain

Udinese

Bizzarri mantiene la titolarità in porta, Danilo guida il pacchetto difensivo. In mediana, prezioso l'operato di Halfredsson, molto si attende il tecnico da Fofana. Davanti, con Maxi Lopez, ghiotta chance per Perica.