Le voci post derby: Maran gongola, Pecchia è contento dei suoi ragazzi

Vincere un derby è sempre motivo di vanto. Se poi tale successo si concretizza grazie alla rete dell'uomo-simbolo Sergio Pellissier, ecco che l'opera può definirsi completa. Dopo l'importante 3-2 del suo Chievo Verona, non può non essere soddisfatto Rolando Maran, che ai microfoni di Sky Sport plaude al lavoro dei suoi ragazzi: "E' una partita che contava molto, i miei sono stati bravi a mantenere la calma e mettere a segno la vittoria". Sulla classifica, poi, Maran cerca di stemperare gli animi: "Abbiamo fatto una bella serie di risultati. Sappiamo di dover andare avanti partita dopo partita e cercheremo di proseguire questa serie. Milan? Pensiamo a casa nostra, non agli stati d'animo altrui".

Inevitabile, inoltre, il passaggio su Sergio Pellissier: "Ha nel dna queste qualità e le ha tirate fuori anche oggi. Sono contento che oggi sia l'uomo decisivo per quanto sente questa partita". Il numero 31, contentissimo della rete, ha detto la sua ai microfoni di Sky: "Stavo giocando poco in questo inizio di stagione. Il mister mi ha dato la possibilità di entrare in campo. Non avevo mai segnato da subentrato, sono davvero emozionato. Loro hanno dato tutto, non hanno mollato. L'orgoglio ci ha permesso di lottare fino alla fine e trovare una bellissima vittoria".

Di diverso umore, al contrario, Fabio Pecchia, che pone l'accento sulla buona prova dei suoi ragazzi: "Voglio sottolineare la prestazione della squadra, che ha giocato una grande partita dal primo all'ultimo minuto. Sono orgoglioso per questo, ma arrabbiato per il risultato. Gli episodi determinano le partite. Abbiamo giocato con grande carattere, di squadra. Sono contento di quello che ho visto" conclude a Sky.