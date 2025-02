Juventus, senti Pjanic: "In Champions è stato importante reggere mentalmente"

Miralem Pjanic ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Sky Sport. Tanti i temi trattati, andiamo a sentire le sue parole!

Il giornalista dell'emittente sportiva ha iniziato chiedendogli della partita di Champions League contro lo Sporting Lisbona vinta dalla Juventus per 2-1: "Andare sotto non è mai semplice, abbiamo preso solo un punto nelle ultime due partite in campionato e andare subito sotto anche nella partita di Champions è stato importante reggere mentalmente. Continuare a giocare e la squadra ha risposto bene in una situazione non semplice. Perché ovviamente le aspettative per la Juve sono sempre molto alte. È una cosa normale, ma la squadra ha dimostrato molte volte e sono convinto che dimostreremo nelle prossime gare che noi ci siamo e gli avversari troveranno una Juve che non mollerà niente".

L'ex Roma è tornato dopo lo stop per l'infortunio al quadricipite femorale: "Durante la sosta ho lavorato bene con i dottori, i preparatori e i fisioterapisti . Sono molto contento di essere tornato: dopo i 90 minuti contro lo Sporting ero un po' stanco alla fine, ma è normale e mi serviranno ancora uno o due gare per ritrovare il ritmo al 100%. Sto già bene però e miglioro di giorno in giorno".

In chiusura Pjanic ha commentato l'andamento dei bianconeri in campionato: "Siamo dispiaciuti per i risultati delle ultime due partite, abbiamo anche avuto un po' di sfortuna, ma fa parte del calcio e dobbiamo accettarlo. Sappiamo bene che c'è da migliorare, individualmente e collettivamente, e da dare qualcosa in più per essere più convinti e cattivi. Lavoreremo il doppio per riprendere chi è davanti e gli avversari si troveranno di fronte una Juve che non mollerà niente. La sfida tra Napoli e Inter? Ci concentriamo solo su noi stessi. Ci saranno gli scontri diretti e in quelle partite dovremo prendere punti pesanti, ma ora pensiamo alla gara contro l'Udinese, che contro di noi darà il 100%. Anche noi dovremo dare tutto per vincere".