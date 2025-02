Juventus, Udine è terra di conquista

5 maggio 2002. Basta ricordare questa data per esaltare i tifosi. La madre di tutte le beffe sportive si concretizza fra Roma e Udine. L’Inter perde all’Olimpico contro la Lazio per 4-2 e contemporaneamente la Juventus di Marcello Lippi espugna il Friuli di Udine per 0-2, conquistando il suo 26esimo Scudetto. Questo è il precedente più clamoroso che ha visto i bianconeri torinesi protagonisti in casa dei bianconeri friulani, ma le trasferte in questo stadio sono storicamente favorevoli ai piemontesi.

Su 86 gare disputate tra le due compagini, la Juventus ha trionfato 57 volte, contro le 12 dell’Udinese; nello specifico, nelle partite giocate in Friuli le vittorie della Vecchia Signora sono 25, contro le 5 udinesi in 45 match. Oltre al citato 5 maggio, la Juventus ricorda positivamente il viaggio nel capoluogo friulano anche per altri motivi. Nel campionato 1981-82, la squadra allenata da Giovanni Trapattoni operò l’allungo decisivo sulla Fiorentina di De Sisti grazie al 5-1 inflitto a domicilio all’Udinese. Nella stagione 2013-14, la Roma di Rudi Garcia continua a vincere e mettere pressione alla Juventus di Antonio Conte: nel posticipo del lunedì della 33esima giornata, Giovinco e Llorente regolano l’Udinese nel primo tempo e mantengono a distanza i giallorossi, che cadranno due settimane dopo a Catania regalando lo Scudetto ai bianconeri.

Questo è stato uno stadio chiave anche quando la Juventus non ha giocato: alla 31esima giornata del campionato 2015-16, il Napoli, primo inseguitore dei bianconeri, cede 3-1 in casa dell’Udinese perdendo ogni speranza di conquistare il tricolore – ed il proprio bomber Gonzalo Higuaìn, espulso e squalificato per 3 partite.

L’ultimo successo dell’Udinese in casa contro la Juventus risale al 3 aprile 2010, 3-0 con goal di Sanchez, Pepe e Di Natale; stesso risultato della prima vittoria interna in Serie A contro la Juve, datato 10 aprile 1953. Attualmente la striscia di imbattibilità della Juventus in casa dei friulani è di 6 partite; le due serie più lunghe si sono fermate a 11, realizzate tra il 1980 ed il 1994 la prima e tra il 1996 ed il 2008 la seconda. Il capocannoniere della Juventus nelle sfide esterne contro l'Udinese è Alessandro Del Piero con 4, mentre Paulo Dybala, da quando veste bianconero, ha segnato 4 goal in 4 partite contro questo avversario, tra Torino e Udine.