Chievo, spunta l'idea Giuseppe Rossi

Da una parte, uno dei calciatori svincolati più appetibili in circolazione, dall’altra una squadra che offre un ambiente ideale per ripartire. Le strade di Giuseppe Rossi e del Chievo Verona potrebbero congiungersi. Dopo il gravissimo – ed ennesimo – infortunio al ginocchio, l’attaccante italo-americano è in cerca di una nuova avventura. Il recupero sta procedendo bene e l’ex Manchester United dovrebbe tornare disponibile a gennaio, proprio quando i clivensi perderanno – con tutta probabilità – il loro centravanti titolare, ossia Roberto Inglese, che si trasferirà al Napoli – come da accordi già stipulati fra i presidenti Campedelli e De Laurentis. Anzi, l’arrivo di Rossi potrebbe anche accelerare la trattativa, consentendo ad Inglese 6 mesi di apprendistato anticipato alla corte di Maurizio Sarri, prima di cominciare la sua esperienza all’ombra del Vesuvio.

Non solo Chievo però, perché Pepito è un profilo interessante per diversi club alla ricerca di un attaccante di esperienza: in Serie A è stato accostato negli scorsi giorni a società come Udinese, Genoa o Torino, mentre in Liga – dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera, al Vilarreal prima, al Levante ed al Celta Vigo poi – ci sono Las Palmas e Deportivo Alaves che hanno puntato gli occhi sull’italiano.

Come detto, Giuseppe Rossi sta recuperando – documentando il tutto sul suo profilo Twitter - da una rottura del legamento crociato, la quarta della sua sfortunatissima carriera, subito lo scorso 9 aprile, in Celta Vigo-Eibar. Cresciuto nel Parma, Rossi ha giocato in Serie A con le maglie dei ducali – 20 presenze e 9 goal da gennaio a giugno del 2007 - e della Fiorentina, che lo acquista dal Villarreal nel gennaio 2013 – infortunato – per 10 milioni di euro: in viola le presenze totali sono solo 42 in 3 stagioni e mezza, per via di altri problemi fisici che lo rallentano di continuo. Ha provato a rilanciarsi in Spagna con i prestiti al Levante – 17 presenze e 6 goal da gennaio a giugno 2016 – ed al Celta Vigo, dove appunto si procura l’ultimo infortunio dopo 29 presenze e 6 goal fra Liga e Copa del Rey. Da non dimenticare che il suo debutto nel calcio professionistico è avvenuto con la maglia del Manchester United di Sir Alex Ferguson, con cui ha segnato 4 goal in 14 presenze totali fra il 2004 ed il 2006.