Serie A - Sassuolo e Chievo si dividono la posta in palio, finisce 0-0

Il Sassuolo rimanda ancora l'appuntamento con la prima vittoria in casa della stagione, infatti la truppa di Bucchi non è riuscita ad andare oltre un semplice 0-0 contro il sempre ostico Chievo. La squadra neroverde, scesa in campo col classico 4-3-3 con Berardi, Matri e Politano in attacco, ha provato a fare la partita costruendo anche importanti occasioni da gol nei primi minuti con Berardi, ma il fantasista n.25 non si è mai dimostrato sufficientemente preciso al momento della conclusioni, infatti una volta il suo tiro è stato abilmente respinto da Sorrentino, e successivamente il suo mancino si è spento di poco oltre il palo destro della porta avversaria.

Il Chievo, invece, sceso in campo con il 4-3-1-2 con Birsa alle spalle del duo Pucciarelli-Inglese, fa meno del solito, soprattutto in fase di spinta, dove mancano sia le geometrie di Birsa che la fantasia di Pucciarelli. Infatti Inglese per tutti i 68 minuti in campo non riesce a rendersi pericoloso, merito anche della solida difesa mostrata oggi da Cannavaro ed Acerbi. Nel secondo tempo il copione non cambia, col Chievo che avrebbe l'opportunità di passare in vantaggio con Pucciarelli, ma il tiro dell'ex Empoli si spegne di poco sul fondo. La partita si anima solamente nel finale con Falcinelli, che spreca la più colossale chance da rete della partita, spedendo fuori di testa una palla servitogli da corner da Berardi e che era stata mancata in uscita da Sorrentino. Un'opportunità sprecata che è lo specchio del momento che sta vivendo il Sassuolo, fermo da due giornate a 4 punti. Il Chievo invece può ritenersi in parte soddisfatto per aver conseguito il quinto risultato utile consecutivo, ma quello di oggi più che essere un punto guadagnato, sono due punti persi e su questo dovrà porrà l'attenzione Maran.

Pronti, via ed il Sassuolo sfiora il vantaggio con Missiroli, che stacca con i tempi giusti sul cross di Duncan, ma il suo colpo di testa termina di poco a lato. Due minuti dopo Berardi riceve un ottimo assist da Peluso e calcia in porta, ma sulla sua strada trova la grande respinta di Sorrentino. Sul prosieguo dell'azione la palla arriva nuovamente a Berardi, che tenta il sinistro a giro, ma il suo mancino si perde di pochi metri oltre il palo destro della porta avversaria. Al 25' è ancora il n.25 neroverde a rendersi pericoloso con una conclusione dal limite dell'area, che però termina ben al di sopra della traversa. Cinque minuti dopo è Birsa a provare la conclusione dai 16 metri, ma il suo mancino viene neutralizzato senza patemi da Consigli. Poco dopo ci prova Pucciarelli con un tiro dalla media distanza, ma la sua conclusione non crea problemi all'estremo difensore avversario. Poco prima dell'intervallo il Sassuolo costruisce una palla-gol per andare al riposo in vantaggio: Berardi viene servito in area di rigore e senza pensarci su calcia in porta, ma il suo tiro viene prontamente respinto con i piedi da Sorrentino, la palla giunge a Matri che prova la sforbiciata, che si rivela però di facile preda per l'estremo difensore avversario. Su quest'occasione per i padroni di casa si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo si apre con un Chievo decisamente più propositivo: Pucciarelli ha una buona chance per calciare dall'interno dell'area di rigore avversaria, ma il suo mancino attraversa tutto lo specchio della porta e termina sul fondo. La risposta del Sassuolo è tardiva infatti arriva solamente al 72' con un colpo di testa impreciso di Falcinelli su cross di Missiroli. Molto più pericoloso Acerbi al 75': il difensore del Sassuolo che prova a sorprendere Sorrentino con una conclusione dalla distanza, ma il mancino scoccato dal n.15 neroverde termina di poco oltre la traversa. Su ribaltamento di fronte sfiora l'eurogol Castro con un pallonetto dal limite dell'area che viene disinnescato con un buon intervento dall'estremo difensore avversario. Sul corner seguente la palla giunge nuovamente a Castro, che la rimette al centro dove c'è Garritano che calcia in porta, ma il suo tiro sorvola di pochi centimetri la traversa. All'82' il Sassuolo va ad un passo dal vantaggio: Berardi s'incarica della battuta di un corner, con il quale trova a centro area Falcinelli, ma il suo colpo di testa da posizione ravvicinata ed a porta sguarnita (a causa di un'uscita a vuoto di Sorrentino) termina incredibilmente sul fondo. E' l'ultima emozione del match che finisce a reti inviolate.