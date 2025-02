Verso Atalanta-Juve - Higuain torna dal 1'. Bentancur rileva Pjanic

Dopo aver ottenuto la prima vittoria in Champions League contro l'Olympiacos, la Juventus si prepara alla trasferta di Bergamo con l'Atalanta, posticipo serale della settima giornata di Serie A. I campioni d'Italia devono continuare la marcia positiva e centrare il settimo successo di fila: la squadra di Gian Piero Gasperini, allo stesso modo, vuole conquistare la supersfida.

Il tecnico dei bianconeri, Massimiliano Allegri, ha esordito in conferenza stampa dicendo: ​"Giocare a Bergamo è sempre complicato. L'Atalanta è una squadra che corre e giovedì ha ottenuto un ottimo pareggio col Lione. Dovremo metterla sul loro stesso piano e venirne fuori con la tecnica." L'ultima volta in cui i vice-campioni d'Europa hanno affrontato la Dea in trasferta è avvenuto lo scorso 28 aprile, quando le due squadre si divisero la posta in palio dopo che Remo Freuler nei minuti finali fissò il risultato sul 2-2. Allegri si è espresso a riguardo: "A Bergamo sono partite mai finite. L'ultima volta dopo il 2-1 ci rilassammo."

Allegri in conferenza stampa. Foto: Juventus Twitter

​​Questa sera la Juve dovrebbe scendere in campo col solito 4-2-3-1 che non vedrà protagonista Miralem Pjanic, a causa del suo recente infortunio: il bosniaco dovrebbe essere rimpiazzato da Rodrigo Bentancur, alla sua quarta gara da titolare. In attacco dovrebbe ritornare Gonzalo Higuain, dopo essere entrato dalla panchina negli ultimi due impegni contro Torino ed Olympiacos. Allegri, dunque, sprona il Pipita: ​"Gonzalo non deve accontentarsi di quanto ha fatto, deve aver l'ambizione di competere con i migliori e ha tutte le qualità per farlo. Lui è in grado nel farli e nel determinare."

​​Nel reparto avanzato, oltre all'ex Napoli, verranno confermati anche Dybala e Mandzukic mentre Juan Cuadrado è il più incerto ed è in ballottaggio con Douglas Costa e Bernardeschi. In difesa, invece, l'unico sicuro di una maglia da titolare è Giorgio Chiellini, con Benatia e Rugani che si giocano l'altra maglia al centro della difesa. Sulla fascia destra dovrebbe essere confermato Stephan Lichtsteiner, con Alex Sandro a sinistra.

Giorgio Chiellini in allenamento. Foto: Juventus Twitter

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (Barzagli), Barzagli (Benatia, Rugani), Chiellini, Alex Sandro (Asamoah); Matuidi, Bentancur; Cuadrado (Douglas Costa, Bernardeschi), Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Massimiliano Allegri