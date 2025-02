Chievo-Fiorentina, tra tabù, novità e conferme

Ormai una costante del nostro campionato, la sfida tra Chievo e Fiorentina, in programma alle 15 odierne, per la settima giornata di Serie A. Una costante, come i punti raccolti dai viola nelle ultime dieci sfide disputate contro i veronesi: tante sono le partite consecutive da cui i gialloblù non riescono a strappare un risultato pieno contro i toscani, dodici se aggiungiamo le due gare di Coppa Italia. Oggi, al Bentegodi, una gara sul filo dell'equilibrio, anche per questioni di classifica: otto punti per Maran e i suoi, solo uno di meno per la Fiorentina, la quale ha dovuto affrontare tutte le difficoltà di avere una squadra sostanzialmente nuova in toto. Tante aspettative, prima della pausa: i punti sono preziosi per entrambe, sia per il Chievo, che punta alla salvezza, che alla Fiorentina, la quale guarda sognante l'Europa, ma deve cominciare presto a correre per raggiungerla.

Qui Chievo

4-3-1-2 con diversi cambiamenti per Rolando Maran, soprattutto in avanti e a centrocampo. A fianco dell'insostituibile Roberto Inglese dovrebbe infatti affiancarsi Valter Birsa, il quale alzando il suo raggio d'azione lascia spazio sulla trequarti alle incursioni di Lucas Castro, con Bastien a prendere il suo posto a centrocampo insieme a Radovanovic ed Hetemaj. Ne fa le spese Pucciarelli, che scivola in panchina, dove non si accomoderanno Massimo Gobbi e Meggiorini, ancora indisponibili e unici assenti. In difesa da risolvere il ballottaggio tra il grande ex Gamberini e Cesar, con Tomovic - altro ex - sulla corsia di destra e Cacciatore dirottato a sinistra. In porta Sorrentino.

Chievo (4-3-1-2) - Sorrentino; Tomovic, Gamberini, Dainelli, Cacciatore; Bastien, Radovanovic, Hetemaj; Castro; Birsa, Inglese. All. Maran

Qui Fiorentina

Cinque i cambi possibili nell'undici titolare che dovrebbe schierare Stefano Pioli, tra rientri dagli infortuni, nuovi acchiacchi e turnover. Si parte dalle certezze, come Sportiello in porta e la coppia centrale composta da Pezzella ed Astori davanti a lui. A destra favorito Gaspar su Laurini, mentre sulla sinistra l'assenza di Biraghi - convocato, ma non al meglio - spiana la strada a Maxi Olivera. A centrocampo importante il rientro di Badelj a fianco di Veretout, mentre sulla trequarti, oltre al ritorno di Benassi al posto di Gil Dias, potrebbe anche trovare campo Eysseric al posto di Thereau: l'ex Nizza era già in ballottaggio per una maglia settimana scorsa e questa volta potrebbe essere la volta buona. Completa il trio di rifinitori Chiesa, davanti a tutti Simeone.

Fiorentina (4-2-3-1) - Sportiello; Gaspar, Pezzella, Astori, Olivera; Badelj, Veretout; Benassi, Eysseric, Chiesa; Simeone. All. Pioli

Calcio d'inizio alle ore 15.00 allo stadio Bentegodi di Verona, arbitro della sfida Giacomelli.