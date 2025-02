Chievo, Maran avvisa i suoi: "La Fiorentina ha meno punti di quanti ne meriti"

Il Chievo Verona torna in campo dopo la vittoria a Cagliari per sfidare la Fiorentina di Pioli. La squadra viola è una delle più in forma e dopo un avvio stentato sta prendendo sempre più forma, il Chievo d'altro canto viene da tre partite senza sconfitta e l'impegno casalingo contro i toscani potrebbe dare seguito alle ottime prestazioni fin qui fornite.

Contro la Fiorentina non sarà certamente semplice e lo sa bene Rolando Maran, allenatore dei gialloblù, che presenta la sfida in conferenza stampa: "Sappiamo che contro squadre così forti devi giocare al massimo, i punti in classifica della Fiorentina non rispecchiano la sua qualità. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Mi piace la "freschezza" che sta dimostrano la squadra. Quando gli attaccanti stanno bene poi lavora bene tutta la squadra".

Il Chievo ha giocato delle ottime partite sin dall'inizio della stagione e ha detta del proprio allenatore anche in settimana il lavoro svolto è ottimo. A testimoniarlo anche le convocazioni nell'Underi 21 di Depaoli e Stepinski: "I ragazzi si stanno allenando con grande impegno: sono molto contento delle convocazioni in nazionale U21 di De Paoli e Stepinski, il polacco ha voglia di imparare potrà darci una grossa mano. In tutta la rosa ben 21 giocatori hanno già giocato e trovato spazio. Sono scesi quasi tutti in campo".

Per Maran la partita contro la Viola è un incrocio particolare. In estate, infatti, il suo nome è stato accostato alla panchina fiorentina, anche se lui smentisce: "Sono solo voci che sono uscite in estate ma io sono contento e felice di allenare il Chievo e penso solo ad allenare la mia squadra". Infine, la situazione infortunati della squadra veronese sta migliorando: "Situazione Infortunati? Meggiorini e Gobbi non sono ancora recuperati mentre Rigoni è convocato".