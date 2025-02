Juventus, i convocati per l'Olympiakos: c'è anche Khedira

Tra i 20 convocati da Massimiliano Allegri per la sfida di Champions League contro l'Olympiakos ritorna Sami Khedira: il tedesco ha saltato tutti e quattro gli impegni dopo la sosta e certamente partirà dalla panchina; di nuovo in gruppo per l'allenamento ma non ancora convocabile invece Claudio Marchisio. Nessuna defezione importante o dell'ultimo minuto, quindi per Allegri massima libertà di manovra. Per il tecnico livornese resta il dubbio modulo: è molto probabile che venga confermato il 4-2-3-1, da scegliere chi agirà sulla destra nella linea a quattro davanti a Gigi Buffon. Possibile l'impiego di Sturaro in quella posizione, con Barzagli al fianco di Chiellini in mezzo alla difesa e con Alex Sandro a completare la retroguardia, oppure con Benatia o Rugani al centro e con il fiorentino largo. Difficile che si opti per il 3-4-3, ma in questo caso verrebbe riproposta una nuova versione della BBC, con il marocchino ex Roma insieme ai due italiani.

A centrocampo la coppia ormai collaudatissima formata da Miralem Pjanic e Blaise Matuidi, mentre in attacco Allegri deve ancora decidere se utilizzare dal primo minuto Gonzalo Higuaìn, dopo la panchina nel derby: il Pipita con tutta probabilità sarà al suo posto in campo, con il trio di trequartisti a suo supporto composto da Cuadrado - in grandissima forma - e Mandzukic sulle corsie laterali ed ovviamente con Paulo Dybala fra le linee. Occhio alla possibilità di schierare Douglas Costa invece del colombiano, che resta per ora favorito. Nell'ipotesi del tridente, l'ex Fiorentina scalerebbe sulla linea mediana, con il croato, la Joya e Higuaìn davanti.

La lista completa dei 20 convocati:



1 Buffon

3 Chiellini

4 Benatia

5 Pjanic

6 Khedira

7 Cuadrado

9 Higuain

10 Dybala

11 Douglas Costa

12 Alex Sandro

14 Matuidi

15 Barzagli

16 Pinsoglio

17 Mandzukic

22 Asamoah

23 Szczesny

24 Rugani

27 Sturaro

30 Bentancur

33 Bernardeschi