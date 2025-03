Clamoroso: Juve su Kovacic?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Mateo Kovacic, trequartista croato dell'Inter. Nonostante una stagione a dir poco altalenante, il ventunenne nerazzurro è finito nel taccuino di Beppe Marotta, che lo considera un'alternativa ai vari Isco, Oscar, Jovetic e Saponara per occupare il ruolo di trequartista.

Non è ancora chiaro se la Juventus avrà intenzione di vendere uno dei pezzi pregiati del centrocampo prima di sferrare il grande colpo, ma ciò che è sicuro è che il trequartista arriverà, parola di Massimiliano Allegri, che ha più volte sottolineato in varie interviste l'importanza di aggiungere fantasia e imprevedibilità agli schemi della Juventus della prossima stagione.

Tuttavia, non è ancora chiaro se la Juventus faccia davvero sul serio per il centrocampista croato, o se si tratta della solita manovra di disturbo. Sta di fatto che, circa un paio di giorni fa, le dirigenze dei due club si sono incontrate, e l'argomento della discussione sarebbe stato proprio Kovacic. Le prestazioni del centrocampista croato durante questa stagione non sono mai state del tutto convincenti. Tuttavia, come è ormai noto, la strategia in casa Juve è quella di portare a casa giovani talenti, possibilmente ancor prima che mettano in luce tutto il loro potenziale.

L'altro indizio arriva dal bilancio nerazzurro. Se, come abbiamo detto, la Juventus potrebbe aver bisogno di cedere un big prima di completare la campagna acquisti con il "botto", l'Inter ha invertito le tappe. L'acquisto di Geoffrey Kondogbia, infatti, impone alla dirigenza nerazzurra di tenere sotto controllo il bilancio. Ecco perchè, anche in casa Inter, potrebbe prendere piede la possibilità di cedere uno dei pezzi pregiati dell'undici di Mancini. Un giocatore come Kovacic, che, nonostante la classe cristallina, non è ancora riuscito ad imporsi nel nostro campionato, potrebbe essere in questo caso il giusto calciatore da sacrificare.