Dal Cile rimbalza una voce: Vidal è già dell'Arsenal?

In un'estate ricca di voci (spesso infondate per adesso) e uomini-mercato, non poteva mancare un protagonista come Arturo Vidal. Il mediano è reduce da una stagione discreta, difficile nella prima parte per i famosi e fin troppo celebrati problemi fisici, ma chiusa in enorme crescendo confermando tutto il proprio potenziale, prima di partire per la Copa America.

Gli impegni del Cile, che è approdata alle semifinali e si è candidata come una delle favorite per la vittoria finale, non frenano però le voci di mercato riguardanti il centrocampista della Juventus: se fino a pochi giorni fa in Spagna davano per fatto il suo trasferimento, la novità odierna giunge proprio dal Cile. Secondo la stampa locale infatti Vidal avrebbe già raggiunto un accordo per trasferirsi all'Arsenal e giocare insieme al suo compagno di nazionale Alexis Sanchez. Il costo? 21 milioni di sterline, meno di 30 milioni di euro.

Ci sono molti dubbi riguardo alla veridicità della notizia per vari motivi, soprattutto per la cifra riportata, decisamente inferiore a quanto punterebbe a incassare la dirigenza bianconera cedendo uno dei suoi fiori all'occhiello. Inoltre l'Arsenal è stracolmo di centrocampisti/trequartisti. Nessuno in Italia ha per ora confermato la notizia, nemmeno le fonti vicine alla Juventus. In Inghilterra la notizia dell'offerta di 21 milioni di sterline era stata riportata dal Daily Star, altro aspetto per cui la voce va sempre presa con le pinze. In attesa di maggiori informazioni, di una cosa si può essere sicuri: per adesso, Vidal è un giocatore della Juventus.