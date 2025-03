Udinese: Il punto sul mercato dei Friulani

Nuovo capitolo in casa Udinese. Per i Friulani, dopo aver rescisso il contratto con Stramaccioni ed aver ufficializzato l'ex atalantino Colantuono, è ora di mettersi all'opera per formare la rosa da consegnare al nuovo allenatore.

Notizie dell'ultima ora danno l'Udinese vicissima a riportare a casa Simone Pepe da poco svincolato dalla Juventus e desideroso di rimettersi in gioco, mentre per il ruolo di prima punta si va forte su Marco Sau del Cagliari che non sembra intenzionato a scendere di categoria dopo le sue buone annate nella massima serie.

Per la difesa, il direttore sportivo Giarretta sembra aver bloccato il difensore Brasiliano del Gremio Bressan. Capitolo Di Natale: il capitano sembra convinto del progetto e potrebbe continuare un'altra stagione con i Friulani. Sul fronte cessioni, c'è in ballo sempre la questione Allan con il Napoli e non solo, con il difensore francese Heurtaux verso il Watford, club inglese della famiglia Pozzo.