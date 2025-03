Tevez, ufficiale il suo passaggio al Boca Juniors

"Tevez torna a casa! Benvenuto! Il ritorno di Carlos Tevez, in un momento straordinario della sua carriera, è una notizia fantastica per tutti i soci e i tifosi del Boca ma anche per il calcio argentino - si legge sul sito del club - La presenza di Carlos consentirà un ulteriore salto di qualità alla grande squadra che già abbiamo". #TevezVuelveACasa.

Con queste parole il Boca Juniors rende ufficiale quello che era nell'aria già da diversi giorni. La Juventus e il campionato italiano salutano Tevez che torna in Argentina per riabbracciare i colori che lo hanno lanciato nel grande calcio. Troppo forte la volontà di Tevez di tornare alla Bombonera da vero e proprio idolo. La Juventus non si è opposta alla scelta dell'argentino e anzi si è subito mossa sul mercato per cercare di sostituirlo.

Intanto, il presidente del Boca Juniors ha raccontato la trattativa con i bianconeri: "Per Tevez non abbiamo tirato fuori un euro. Dalle casse del club non uscirà un soldo. Ho letto che il Boca pagherebbe 5 milioni, ma la verità è che non paghiamo nulla. La Juve ha fatto il prezzo, noi veniamo incontro alle loro esigenze con le opzioni sui nostri giovani e il 50% di Vadalà per due anni. C'è già l'accordo per il contratto di Vadalà. Ruocco (l'agente di Tevez, n.d.a.) è in Italia per chiudere per Carlos. La prossima settimana sarà tutto fatto. Faremo il possibile per dare la 10 a Carlitos, dipende dal regolamento. Altrimenti pazienza, l'importante è che giochi."