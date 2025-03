Juventus, spunta Isco per la trequarti

Lavori perennemente in corso a Torino, sponda Juventus. Il calciomercato dei bianconeri non si ferma un attimo e dopo gli arrivi di Dybala, Khedira e Mandzukic si lavora per il trequartista voluto fortemente da Allegri. In cima alla lista dei desideri c'è Oscar del Chelsea, me nelle ultime ore è rispuntato fuori il nome di Isco, stella del Real Madrid. Il giocatore nell'ultimo periodo non si sta trovando bene alla Casa Blanca, e non è da escludere una partenza in questa sessione di mercato.

Arrivato nell'estate del 2013 per ben 30 milioni dal Malaga, è stato bloccato da una clausola rescissoria monstre, improponibile per la Juve e per molti club europei, 150 milioni. Su di lui c'è anche il Barcellona di Luis Enrique, intenzionato a rinnovare lo storico centrocampo, con Xavi che ha lasciato il club ed un Iniesta alle prese con l'età che avanza.

La chiave per arrivare all'asso spagnolo potrebbe essere Arturo Vidal, il cileno infatti già nella scorsa estate subito dopo l'addio di Conte era dato come uno dei sicuri partenti, alla fine dopo un susseguirsi di voci è rimasto a Torino, ma questa volta non potrebbe andare a finire cosi. Il neo allenatore dei blancos, Rafael Benitez, ammira e stima molto il cileno, complici anche i due anni a Napoli, i quali hanno permesso di osservarlo più da vicino.

Ufficialmente Vidal non è in vendita, la strategia più e più volte ribadita da Marotta è chiara, la Juventus vende solo se è il giocatore a chiedere espressamente di voler andar via. Ma visto l'addio di Pirlo ed un probabile addio di Vidal la Juventus sarà intenzionata a tornare sul mercato, puntando dunque Isco ed inserendo Arturo nell'affare, in modo tale da ottenere uno sconto per l'acquisto dello spagnolo.