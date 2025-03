Tevez, oggi si chiude la trattativa

Carlos Tevez sta per lasciare definitivamente la Juventus. Nelle prossime ore è infatti previsto un incontro fra Beppe Marotta e il presidente del Boca, Angelici, che dovrebbe sancire il definitivo passaggio di Tevez al club argentino.

Beppe Marotta nei giorni scorsi ha voluto mettere le cose in chiaro: il club faciliterà il trasferimento di Tevez, ma di certo non ha intenzione di regalare il calciatore. La richiesta dei bianconeri è di circa 6-8 milioni di euro. Il Boca, dopo un'iniziale proposta di circa 2-3 milioni, ha capito che avrebbe dovuto aumentare la propria offerta per accelerare la trattativa. Il club argentino ha quindi proposto alla Juventus 5 milioni cash più l'inserimento di una contropartita tecnica.

La Juventus avrebbe voluto monetizzare al massimo dalla cessione di Tevez, ma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si starebbe valutando seriamente la possibilità di ottenere, oltre ai 5 milioni, una contropartita tecnica. Il nome è quello del centrocampista diciottenne Vadalà, giocatore già osservato dai bianconeri durante la scorsa stagione