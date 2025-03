Taffarel: "Neto è l'erede di Buffon"

L'ex portiere del Parma e attuale preparatore dei portieri della nazionale brasiliana, Claudio Taffarel ha rilasciato un'intervista sulle colonne di Tuttosport, soffermandosi sul passaggio di Neto dalla Fiorentina alla Juventus. Taffarel è convinto che Neto abbia grandissime potenzialità e capacità che lo porteranno a diventare il degno erede di Gigi Buffon.

Ecco le parole di Taffarel: "Neto è molto felice e carico per la nuova esperienza alla Juventus. E' vero che una stagione con tanta panchina alla Juventus potrebbe fargli perdere il posto da titolare in nazionale, però credo sapesse fin da subito che il suo ruolo iniziale sarebbe stato quello di vice-Buffon. In questo momento siamo tutti concentrati sulla Copa America, anche Neto. Tutto il resto adesso non è importante, sarà da valutare più avanti. Chiaramente parliamo di scelte personali, ogni giocatore segue le proprie sensazioni."

"Se Neto ha le qualità per diventare il titolare del Brasile e l’erede di Buffon alla Juventus? Ne sono convinto! Neto è già pronto adesso e passando una stagione al fianco di Buffon crescerà ancora di più. Sono certo che Neto sarà il futuro della Nazionale."

"Quali sono le sue migliori qualità? Sicurezza, agilità, esplosività. Lui è puro istinto, ma è anche un bravo ragazzo, uno tranquillo."

"Se Buffon merita il Pallone d'Oro? Sicuramente meriterebbe almeno un premio alla carriera. La verità è che avrebbe dovuto vincere il Pallone d’Oro in passato. E’ senza dubbio un grandissimo".