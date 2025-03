Pereyra, ufficiale il riscatto della Juventus dall'Udinese

Roberto Pereyra e la Juventus ancora insieme per continuare a vincere in Italia e riprovarci anche in Europa. Il trequartista, infatti, è stato riscattato dall'Udinese da cui era arrivato a Torino in prestito. Una scelta che sicuramente avrà fatto felice anche Allegri che spesso ha fatto affidamento su di lui, ottenendo buonissime risposte. Ecco il comunicato con cui la Juventus ha ufficializzato il suo riscatto:

"La Juventus comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del calciatore Roberto Maximiliano Pereyra dall’Udinese Calcio S.p.A. per un corrispettivo di € 14 milioni, pagabile in tre anni e che potrà incrementarsi di ulteriori massimi € 1,5 milioni al raggiungimento da parte di Juventus di determinati obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2020. Il contratto con il calciatore ha durata fino al 30 giugno 2019."

In attesa del trequartista che potrebbe arrivare dal mercato come ciliegina sulla torta, Allegri può godersi una riconferma comunque importante per la sua idea di 4-3-1-2.