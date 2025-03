Juventus, Mandzukic si presenta: "Darò tutto per questo grande club"

"Ho iniziato con il Marsonia, che ha gli stessi colori della Juventus. E addirittura indossavamo maglie originali della Juventus ma con lo stemma del Marsonia. Quindi sono molto contento di essere di nuovo in bianconero. E sono felice di essere in un grande club come questo". Mario Mandzukic si presenta così nella sua prima intervista da bianconero "Mi sento molto bene, Torino è una bella città. Sono venuto qui a giocare due volte, mi piace e stimo la Juve e spero di trovarmi bene. Ai tifosi posso dire che farò il massimo. Ho sempre dato tutto me stesso in ogni squadra. Lotterò per la mia nuova maglia. So che la Juve ha una grande tifoseria, ed è per questo che sono contento. Ora questa è la mia nuova casa: statene certi, darò il massimo. Io spero e credo che l'allenatore mi conosca bene e che sappia tirare fuori il massimo da me -auspica il centravanti croato- Io sono pronto a fare tutto ciò che è necessario per i miei compagni. Darò il meglio di me e credo che il mister mi conosca abbastanza bene da poter avere subito una buona intesa e che saprà tirare fuori il meglio di me"

L'attacante croato, 29 anni, oggi era a Torino per le visite mediche di rito alla clinica Fornaca e poi è passato in sede dove ha incontrato l'ad Beppe Marotta e ha messo la firma su un contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi 4 anni: "Sono ancora più contento di far parte di questo gruppo. Cercherò di inserirmi al più presto nel calcio italiano. .Ho giocato più volte contro la Juventus e contro l'Italia. Li conosco tutti molto bene sono una squadra molto tosta, di qualità. Perciò sono ancora più contento di essere anche io parte di questo gruppo. Non posso che dire solo il meglio della squadra e del mister".