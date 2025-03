Il Real Madrid in pressing su Bonucci: pronti 30 milioni

Dopo la grandissima stagione disputata, il difensione bianconero Leonardo Bonucci è finito nel mirino di vari top club europei, tra cui il Real Madrid.

Rafa Benitez ha inserito Bonucci nel taccuino dei desideri e il presidente del club spagnolo, Florentino Perez, vorrebbe tentare l'assalto al centrale bianconero. In Spagna parlano di un possibile incontro che potrebbe avvenire nei prossimi giorni fra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Real Madrid: Perez ha intenzione di tentare Bonucci con una ricca proposta contrattuale, ed è pronto a mettere sul piatto circa 30 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il suo centrale.

Tuttavia, Beppe Marotta non vuole farsi trovare impreparato al possibile assalto del Real Madrid, e nei giorni scorsi ha espresso la chiara volontà della Juventus di voler trattenere Bonucci: "E' un giocatore importantissimo per noi, non abbiamo intenzione di cederlo". Alle parole di stima per il giocatore è subito seguito un incontro con l'agente di Bonucci, Alessandro Lucci, per iniziare la trattiva per il rinnovo del contratto. L'offerta è un prolungamento fino al 2019 con sostanziale ritocco dell'ingaggio.

L'intenzione del club bianconero è chiarissima: trattenere il giocatore affinchè diventi uno dei punti fermi della Juve che verrà. Tuttavia nel mercato può succedere di tutto, e la Juventus ha già messo le mani avanti assicurandosi il giovanissimo Rugani, al momento uno dei più grandi talenti del calcio italiano.