Tevez ha deciso: andrà al Boca

Alla fine è arrivata la decisione tanto attesa e tanto temuta dai tifosi bianconeri: Tevez ha scelto di tornare al Boca.

La notizia è arrivata da pochi minuti: dopo l’incontro di oggi, l’agente di Tevez ha comunicato la volontà dell'attaccante di tornare al Boca Juniors.

L'affare sembra dunque pronto per essere concluso. A questo punto rimane solo da capire quale sarà l'offerta della dirigenza del Boca alla Juventus. Secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto un indennizzo di circa 8 milioni di euro. Tuttavia, il club argentino pare sia disposto ad arrivare ad un massimo di 5 milioni.

Sembra anche il Boca abbia proposto ai bianconeri il centrocampista di 24 anni Carlos Nicolàs Colazo, ma la Juventus ha fatto sapere di non essere interessata. E' chiaro che in questo momento la priorità per Beppe Marotta è quella di ottenere da questa cessione la massima quantità possibile di denaro contante, pronto per essere reinvestito nell'acquisto di un sostituto che possa completare il reparto offensivo per la prossima stagione.

L'obiettivo numero uno rimane sempre Mario Mandzukic. I bianconeri avrebbero già trovato un accordo con il giocatore, resta da convincere l'Atletico Madrid: l'offerta dei bianconeri in questo momento è ferma a 15 milioni di euro, ma il club spagnolo ne vorrebbe almeno 20.