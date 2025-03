Juventus - Witsel: può essere la settimana decisiva

La Juventus fa sul serio per Witsel. Il centrocampista belga dello Zenit ha già fatto sapere che Torino sarebbe una destinazione più che gradita, adesso tocca alla dirigenza bianconera mettere in atto l'affondo decisivo.

Sappiamo che il centrocampista belga piace moltissimo ad Allegri, che lo considera un'ottima alternativa a Pogba e Vidal. Tuttavia, la Juventus non è l'unica squadra ad essere interessata al giocatore.

La concorrenza in questo caso arriva dall'Inghilterra, più precisamente da Chelsea e Manchester United. Mourinho ha già manifestato il suo gradimento e la sua stima per il giocatore, mentre il Manchester United ha fatto dei sondaggi per valutare costo del cartellino e disponibilità di Witsel ad un eventuale trasferimento.

La Juventus in ogni caso resta in netto vantaggio avendo già ricevuto l'ok da parte di Witsel, che vorrebbe trasferirsi in un club dove poter giocare la Champions League da protagonista. Witsel in passato era stato cercato anche dal Milan, tuttavia sembra che i rossoneri in questo momento abbiano abbandonato la pista che conduce al centrocapista dello Zenit, concentrandosi sul gioiello del Monaco, Kondogbia.