Nella notte riunione Tevez - Angelici: la proposta è un triennale da 8 milioni

Questa notte si è svolto il tanto atteso faccia a faccia fra Carlos Tevez e il presidente del Boca Juniors, Angelici. Il confronto è durato circa un'ora e, secondo fonti del club argentino, sembra abbia avuto un esito positivo.

L'accordo con Tevez sembra dunque molto vicino, manca solo qualche dettaglio sull'ingaggio: il Boca offre un contratto triennale da 8 milioni spalmati fino al 2018, un'ottima base di partenza per convincere Tevez ad accettare un ritorno in Argentina.

Tevez dovrebbe dare una risposta nei prossimi giorni, mentre la Juventus vuole assolutamente chiudere la telenovela Tevez entro giovedì o venerdì, in modo tale da poter iniziare ulteriori operazioni di rinforzo del reparto offensivo. Marotta dovrebbe infatti incontrare Adrian Ruocco, uno degli agenti di Tevez, il quale molto probabilmente comunicherà alla Juventus la volontà dell'attaccante argentino di non voler proseguire la sua avventura in bianconero.

Ecco che a quel punto si parlerà inevitabilmente anche di prezzo. Marotta non potrà chiedere molto per un giocatore in scadenza di contratto che in più esprime la chiara volontà di andar via, ma è chiaro che la società pretenderà almeno una cifra "simbolica" che potrebbe aggirarsi intorno ai 5-6 milioni di euro.