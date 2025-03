Juventus, piace il centrocampista brasiliano Danilo

Beppe Marotta ha più volte sottolineato come la volontà della Juventus sia quella di trattenere tutti i big, a cominciare dal francese Paul Pogba. Il direttore generale bianconero ha anche spiegato che Pogba non ha mai espresso in maniera esplicita la volontà di andar via. Tuttavia, con un procuratore come Mino Raiola non si può mai stare del tutto sereni. Ecco che allora la Juventus vuole correre ai ripari e pensare in ogni caso a delle possibili soluzioni e alternative nel caso in cui Pogba chiedesse la cessione o nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta economica a cui non si può rinunciare.

L'ultima idea secondo le indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport si chiama Danilo, centrocampista classe '96 in forza allo Sporting Braga, un giocatore giovanissimo e sicuramente con ampi margini di miglioramento. Il giocatore ha mostrato finora ottime qualità tecniche e abilità nell'interdizione, il tutto condito da una forza fisica e atletica non indifferente. Non a caso il giocatore viene seguito da mezza Europa: tra le pretendenti si fanno i nomi di Inter, Monaco e Valencia.

In questo momento il valore del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, una cifra sicuramente molto elevata per un ragazzo di soli 19 anni. La Juventus in ogni caso vede in Danilo tutte le caratteristiche necessarie per compensare un'eventuale cessione di Paul Pogba, e per questo motivo rimane vigile sul giocatore.