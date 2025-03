Khedira: "Juventus squadra strepitosa"

Il nuovo acquisto bianconero, Sami Khedira, ha rilasciato parole di stima per la Juventus, esprimendo tutta la sua voglia di cominciare la nuova avventura. Il tedesco ha sottolineato la sua totale convinzione nella scelta di trasferirsi a Torino, e i meriti della società bianconera, vista da fuori come un gruppo compatto in cui chi arriva non può che trovarsi bene.

Queste le parole di Khedira: "Sono contentissimo di aver scelto la Juve. Apprezzo soprattutto la fiducia che la società ha riposto in me. E' facile capire il motivo della mia decisione, non è stata certamente una scelta difficile. La Juventus è una squadra molto ambiziosa, che ha alle spalle una storia straordinaria. Certamente negli scorsi anni ha avuto qualche problema, ha vissuto un periodo difficile. Però alla fine si è imposta nuovamente ed è tornata competitiva. La squadra ha giocato una Champions League semplicemente strepitosa, finale compresa. In Italia vince da anni e nonostante questo si sente che c'è sempre la voglia di migliorarsi. Si vede subito che è una squadra molto unita e sono sicuro che sarò accolto benissimo".

A sottolineare l'importanza dell'arrivo di Khedira alla Juventus ci ha pensato Alvaro Morata, già compagno di squadra del tedesco al Real Madrid: "Sono molto contento che Sami arrivi qui alla Juventus. Lui è un grandissimo calciatore e sono sicuro che potrà aiutarci moltissimo con le sue qualità e la sua esperienza. Vi posso dire che è molto emozionato all'idea di arrivare alla Juventus, mi ha chiamato più volte e mi ha chiesto di tutto sulla società bianconera"

Ricordiamo che il centrocampista tedesco ha firmato un contratto che lo lega alla Juventus fino al 2019 con un ingaggio che si aggira intorno ai 4,5 milioni.