Tevez: "penso solo all'Argentina"

L'Apache dribbla l'ultimatume della Juventus e lo rispedisce al mittente ritardando la sua decisione a dopo la Copa America. Tevez, di recente, è stato accostato al PSG e all''Atletico Madrid di Simeone, senza dimenticare il Boca che da tempo corteggia l'argentino.

Ai microfoni del "Clarin" lo stesso Apache ha rilasciato un'intervista durante la quale parla del suo futuro, recente e non solo.

"Ora la mia testa è concentrata solo sulla Coppa e sull'Argentina. Sto vivendo uno dei momenti migliori della mia carriera. Sto giocando bene da due anni e mi sento in uno stato eccellente. Sono molto felice di aver raggiunto questa maturità e sono contento di essere qui. Ho fatto bene per il mio club e i risultati si vedono, "Quando non venivo chiamato mi sono reso conto di quanto era importante per me essere in Nazionale. Quella situazione ti fa apprezzare di più la maglia che indossi. Ora cerco di approfittare del momento, cerco di divertirmi. Prima pensavo che fosse normale essere chiamato in Nazionale, poi quando non mi hanno chiamato ho capito che per me era importante ma che non potevo darlo per scontato" "Sono felice di far parte di questo nuovo progetto ma dopo quello che ho fatto con la Juve avevo tutto il diritto di tornare. Ci siamo preparati benissimo per questa Copa America. Dobbiamo vincere. Questa generazione argentina deve vincere qualcosa" " Abbiamo sempre riso di tutte le s.... te sul nostro rapporto. Ci siamo trovati anche dopo la Coppa del Mondo e ci siamo abbracciati a lungo. C'è grande feeling e fiducia tra di noi. Lui è il più grande del mondo. Non si può paragonare né a me né a nessun altro".

Tevez non ha mai nascosto la sua volotà di tornare al Boca per terminare li la sua carriera, ma non si escludono ulteriori colpi di scena come ad esempio il suo approdo al Paris Saint Germain che gli offre un contratto faraonico da 12 milioni di euro a stagione oppure le sirene Spagnole con l'Atletico Madrid che gli offre un contratto meno importante ma con il fattore Simeone che potrebbe convincerlo ad accettare un nuova esperienza in un nuovo campionato.