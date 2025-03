L'Udinese nei pensieri di Klopp

Non sarà un vero e proprio anno sabbatico per Klopp, anzi. Tra i suoi progetti conta di studiare, viaggiare, osservare nuove realtà, imparare, aggiornarsi. Tutto normale per un allenatore professionista, non fosse per quella frase del suo agente che ha attirato commentatori e addetti ai lavori di tutta Italia e mezza Europa: "Was interessant sein könnte: dass er sich mal anschaut, wie beispielsweise ein Klub wie Udine funktioniert". Ovvero: "Cosa potrebbe essere interessante? Vedere come funziona il club di Udine".

Sorpresa e orgoglio. Detto, fatto.

Che un tecnico così bravo ed importante si interessi alla piccola Udinese fa assolutamente piacere ed infatti arriva pronta la risposta del presidente bianconero: "Quando e se vorrà troverà le porte della nostra società aperte, saremo onorati di ospitarlo nella nostra città e nelle nostre strutture. Siamo lusingati che un allenatore importante come Klopp sia interessato a studiare i nostri metodi di lavoro "