Allegri, il rinnovo è pronto!

Nella giornata di ieri Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno incontrato Massimiliano Allegri per parlare del rinnovo contrattuale e per iniziare a programmare la prossima stagione.

Come ha specificato Beppe Marotta in un'intervista rilasciata durante la consegna dei trofei dello Scudetto e della Coppa Italia al JMuseum, l'incontro aveva come primo obiettivo quello di gettare le basi per la prossima stagione, stabilendo quelli che saranno i prossimi obiettivi di mercato della Juventus.

Il rinnovo, come ha sottolineato il direttore generale bianconero, è soltanto una pura formalità. Nessun problema dunque per Massimiliano Allegri, che, sottolinea Marotta, "ha dimostrato di essere un allenatore vincente, uno dei migliori in circolazione". Come spiega il dg bianconero, il tema del rinnovo contrattuale è stato quindi appena accennato durante l'incontro, ma le basi di partenza sembrano essere già definite: la Juventus ha infatti proposto ad Allegri un rinnovo fino al 2017 a circa 3,5 milioni a stagione.