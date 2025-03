L'ipotesi Mandzukic è sempre più concreta. De Laurentiis chiude le porte per Higuain

Continua la ricerca della Juventus per individuare il possibile sostituto di Carlitos Tevez per la prossima stagione. I nomi in gioco rimangono sempre quelli di Mandzukic, Cavani, Higuain e Van Persie, ma ecco che alcune piste iniziano pericolosamente a raffreddarsi, lasciando il croato Mandzukic in netto vantaggio per un posto nel futuro attacco bianconero.

Van Persie continua a rappresentare la pista meno battuta dalla dirigenza bianconera. L'attaccante olandese sembra ormai trovarsi nella fase calante della sua carriera e non sembra avere le carte in regole per sostenere un'eredità pesante come quella che lascierebbe Carlos Tevez. Inoltre l'ingaggio richiesto è considerato troppo alto, soprattutto in relazione al suo attuale rendimento in campo.

Le vere novità riguardano Edinson Cavani e Gonzalo Higuain. L'attaccante del Psg si trova in questo momento in una situazione dai contorni poco chiari. Da parte sua è già stata espressa più volte la disponibilità per un trasferimento a Torino sponda bianconera, ma ecco che le voci di un possibile ritorno di Ibrahimovic al Milan rimescolano le carte in tavola. Il club parigino infatti, qualora dovesse cedere lo svedese, sarebbe costretto a bloccare qualsiasi tipo di trattativa per Cavani, dovendo necessariamente puntare su di lui per mantenere un reparto offensivo competitivo anche nella prossima stagione.

Per ciò che riguarda invece Gonzalo Higuain, l'interesse dei bianconeri si è dimostrato essere più concreto di quanto si potesse pensare. La risposta da parte del Napoli lo conferma ulteriormente. Il presidente De Laurentiis ha infatti messo le cose in chiaro: per i bianconeri il prezzo equivale alla clausola rescissoria, 100 milioni. Una dichiarazione da parte del numero uno della società partenopea che taglia fuori la Juventus dalla corsa per l'attaccante argentino. Qualora il Napoli dovesse cedere Higuain, saranno infatti le piste che conducono a club stranieri ad avere la precedenza.

Ecco che alla luce di queste novità Mandzukic scala posizioni e diventa l'obiettivo realisticamente più raggiungibile. Il costo del cartellino è di circa 15 milioni, anche se rimane sullo sfondo l'ipotesi di uno scambio con Tevez. A tal proposito la Juventus ha fatto capire chiaramente che faciliterà il trasferimento del suo numero dieci qualora la strada scelta sia quella che conduca al Boca. Per qualsiasi altro tipo di destinazione, la dirigenza bianconera chiederà una cifra che rispecchi in pieno il valore del calciatore.