Lichtsteiner: "Sarà difficile ripetere una stagione del genere"

Il terzino bianconero Stephan Lichtsteiner analizza brevemente ciò che è mancato per vincere la sfida contro il Barcellona. La delusione è ancora grande e Lichtsteiner è convinto che non sarà per niente facile riuscire a ripetere una stagione come quella appena terminata. Ecco le parole dello svizzero:

"Dovevamo segnare noi il secondo gol, sono questi i dettagli che fanno la differenza... Sapevamo che il Barcellona non poteva continuare a giocare allo stesso ritmo del primo tempo per tutti i 90 minuti. Siamo venuti fuori nella ripresa in modo fantastico e abbiamo giocato una buona partita. Dopo il pareggio abbiamo avuto diverse occasioni anche per segnare anche il secondo gol, e sono proprio quelle le cose che alla fine fanno la differenza."

E' evidente l'amarezza del terzino svizzero: "Eravamo totalmente in partita e avremmo potuto davvero vincere. Abbiamo giocato ùuna buona gara, ma sfortunatamente non ci è andata bene".