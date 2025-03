Juventus: pazza idea Higuain

Nel caso in cui Tevez dovesse decidere di lasciare i bianconeri, sarà necessario sostituirlo con un bomber di altissimo livello. Il nome di Mandzukic ha preso quota nelle ultime ore, ma è chiaro che l'attaccante dell'Atletico sembrerebbe un profilo più adatto a fornire un'alternativa a un'eventuale cessione di Llorente, non certamente a compensare la partenza di un campione come Tevez.

Le alternative all'argentino valutate fino ad ora dalla dirigenza corrispondono ai nomi di Cavani e Falcao, mentre l'opzione Van Persie non sembrerebbe una pista conveniente visti i fattori età ed ingaggio. Ma ecco che La Gazzetta dello Sport lancia una clamorosa novità: parliamo di Gonzalo Higuain.

La Juventus starebbe già preparando una clamorosa offerta da recapitare al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Si tratterebbe di una cifra vicina ai 55 milioni: 35 in contanti più altri 20 in contropartite tecniche, mettendo sul piatto giocatori come Ogbonna, Zaza, Coman o Llorente. Un'offerta quasi indecente che, nel caso dovesse concretizzarsi, costringerebbe il presidente del Napoli a valutare seriamente la cessione del "Pipita". Ricordiamo anche che l'anno prossimo il Napoli non giocherà la Champions League, un fattore condizionante sia dal punto di vista economico, sia per ciò che riguarda la volontà di Higuain di voler cambiare aria trasferendosi in una squadra che gli permetta di giocare da protagonista la grande competizione europea.