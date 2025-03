Juventus, Chiellini salta il Barcellona. Ora è ufficiale.

Tegola in casa Juventus, per Massimiliano Allegri e per tutto l'ambiente bianconero. Giorgio Chiellini, che si era fermato nell'allenamento di ieri, non sarà infatti a disposizione dei bianconeri per la sfida ai blaugrana di sabato sera. Ecco il comunicato ufficiale comparso sul sito della società:

"Ultimo giorno di lavoro a Vinovo, prima della partenza per Berlino. La Juventus continua la preparazione della finale di Champions e questa mattina i bianconeri si sono concentrati sulla tattica in vista della gara dell'Olympiastadion. Alla seduta non ha preso parte Giorgio Chiellini che, in seguito al fastidio al polpaccio accusato durante la seduta di ieri, oggi è stato sottoposto ad accertamenti. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba sinistra e pertanto il difensore non sarà disponibile per la gara contro il Barcellona".

"Domani mattina la squadra partirà per Berlino e sosterrà all'Olympiastadion l'allenamento di rifinitura, aperto ai media, scendendo in campo alle 17.45. Un'ora prima, alle 16.45, nella sala stampa dell'impianto Massimiliano Allegri, Gigi Buffon e Leonardo Bonucci incontreranno i giornalisti. Toccherà poi al Barcellona, che, sempre allo stadio, terrà la per la conferenza stampa di vigilia alle 18.45 e si allenerà alle 19.45".