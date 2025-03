Ufficiale, Udinese - Stramaccioni è finita

Con un comunicato sul sito ufficiale, l'Udinese annuncia il siluramento di Stramaccioni

"Udinese Calcio comunica che dall'incontro tra la dirigenza e il tecnico Andrea Stramaccioni tenutosi oggi è emersa la decisione del club di non esercitare l'opzione in proprio favore di rinnovo contrattuale per la stagione 2015/2016. Pertanto il rapporto con il tecnico cesserà alla scadenza naturale del 30 giugno 2015. Udinese Calcio ringrazia Andrea Stramaccioni per il lavoro svolto."

L'inesperienza costa cara, troppe indecisioni, continui cambi di modulo, continui cambi di giocatori, ma soprattutto l'assenza di gioco. Infine il rapporto con i senatori, in primis Di Natale, l'ultimo strappo con la dirigenza. Si chiude, in Friuli, un campionato anonimo, condizionato da troppi alti e bassi, caratterizzato da una preoccupante mancanza di compattezza e continuità.

Resta la salvezza, acquisita a poche giornate dal termine, un punto di ripartenza per la prossima annata, segnata da una decisa inversione di tendenza, con Colantuono pronto a rilevare Strama.

Quanto durerà il sereno?