Fiorentina, Neto ai saluti: Ora lo aspetta la Juventus

Il portiere brasiliano Norberto Murara Neto saluta la Fiorentina e Firenze e dalla prossima stagione la sua nuova avventura si chiamerà Juventus. Dopo cinque anni ai viola, il portiere brasiliano ha scelto il suo profilo Instagram per ringraziare i tifosi viola e ufficializzare l'inizio di una nuova avventura. Ecco il suo messaggio: "È arrivato uno dei momenti più difficili, il momento di lasciare gli amici e le persone che sono stati più importanti in questi ultimi 5 anni! A Firenze ho trascorso 5 stagioni indimenticabili, crescendo sia a livello sportivo ma principalmente a livello umano. Ringrazio a tutti quelli che hanno fatto di questo sogno una realtà, è stato un onore lavorare e vivere giorno dopo giorno con voi. Grazie ACF Fiorentina. Grazie Firenze"

Dopo 101 presenze in viola tra campionato, Coppa Italia e Europa League, il portiere brasiliano non ha rinnovato il suo contratto e adesso sembra in procinto di iniziare una nuova avventura professionale con la maglia della Juventus. Mancano ancora le firme, ma Neto dovorrebbe finire riserva di un Buffon ancora in buona forma. Nonostante l'arrivo ormai certo del brasiliano Marco Storari è pronto a rinnovare il proprio contratto di un altro anno, fino al 30 giugno 2016. Sarà da vedere se Neto verrà girato in prestito a qualche altra squadra, oppure rimarrà come vice Buffon. In quel caso, a Storari spetterebbe il ruolo di terzo portiere e con Rubinho che si svincolerebbe dopo 3 anni da comparsa. Neto, Storari e Buffon potrebbero esserci tutti e tre, nel reparto portieri della Juventus 2015-2016.