Llorente: "Meritavamo la vittoria, ora però testa al Barca"

Fernando Llorente, autore di un gol nella sfida con il Verona, ha parlato ai microfoni di Sky commentando la partita del Bentegodi: "Credo che la squadra abbia dato una buona risposta. Non era facile su questo campo e con questo avversario. In più era normale pensare già al Barcellona. Oggi poi c'era anche parecchio caldo e le condizioni non erano ideali per far bene. Nonostante tutto penso che meritassimo di vincere. Abbiamo creato molte occasioni, segnato due gol e fallito anche un rigore".

"Adesso penseremo soltanto alla finale. Lavoreremo al massimo sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di arrivare al miglior stato di forma possibile per questa partita. In questo momento siamo molti sereni e stiamo lavorando bene, poi è chiaro che più si avvicinerà il 6 giugno, maggiore sarà la tensione, ma questo è normale. In ogni caso in questo momento dormiamo tutti serenamente, non solo il mister".