Dybala, visite mediche in corso. Per Khedira visita già effettuata: il tedesco si avvicina alla Juve

Paulo Dybala si è recato stamattina presso la clinica Fornaca per effettuare le visite mediche, accompagnato dal Team Manager bianconero Matteo Fabris. Il fantasista argentino è stato accolto dal medico della Juventus Luca Stefanini. Dopo aver completato la prima parte delle visite mediche, Dybala si è spostato all'Istituto di Medicina dello Sport, collocato all'interno dello Stadio Olimpico, dove sta effettuando la seconda parte dei controlli medici. Qualora le visite non dovessero riscontrare problemi, Dybala si trasferirà nella sede bianconera di corso Galileo Ferraris per firmare il contratto che lo legherà alla Juventus per cinque anni. La cifra che andrà al giocatore è di circa 2,2 milioni più bonus a salire fino a 2,7 milioni.

Buone notizie anche sul fronte Khedira. Il giornalista Gianluca Di Marzio riporta tramite il suo sito internet ufficiale la notizia secondo cui il tedesco avrebbe già effettuato le visite mediche. Ecco le parole del giornalista di Sky Sport: "In luogo segreto, lontano da occhi indiscreti e riflettori, Sami Khedira ha svolto e superato le visite mediche con la Juventus. Un altro passo nell'operazione che lo porterebbe in bianconero a parametro zero. Nei prossimi giorni si dovrebbe definire la trattativa per regalare ad Allegri un rinforzo importante per il suo centrocampo. Khedira-Juventus, ci siamo."