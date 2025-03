Sturaro: "Diamo sempre tutto per vincere"

La Juventus non placa la sua sete di vittorie e conquista ancora una volta i tre punti. A farne le spese questa volta è il Napoli di Rafa Benitez, sconfitto per 3-1 allo Juventus Stadium. A segno per i bianconeri Roberto Pereyra, Stefano Sturaro e Simone Pepe.

Proprio Stefano Sturaro ha parlato ai microfoni di Sky commentando la vittoria dei bianconeri contro il Napoli: "Oggi è stata davvero una giornata perfetta, non avrei potuto immaginare di meglio. Vinciamo anche facendo turnover? Di questo non c'è bisogno di parlare. La nostra forza è proprio questa: dare sempre e comunque il massimo a prescindere da ogni cosa. Poi si può anche non vincere, ma noi diamo tutto. Una vittoria utile in vista di Berlino? Questo sicuramente, del resto vincere aiuta a vincere. Noi stiamo preparando la gara nel migliore dei modi, con umiltà e concentrazione, cercando sempre di seguire le indicazioni dei mister per poter migliorare. L'attesa sicuramente rende un po' nervosi, speriamo che il 6 giugno arrivi il prima possibile".