La Juventus avvisa il Napoli: "Lotteremo per mantenere l'imbattibilità casalinga"

La Juventus non accenna a fermarsi. Dopo la conquista dello Scudetto e della Coppa Italia, i bianconeri hanno avvisato il Napoli attreverso un messaggio apparso sul sito della squadra di Corso Galileo Ferraris. Il sunto del messaggio è che domani non ci sarà nessuna passeggiata per i partenopei, perchè la Juve proverà in tutti i modi a mantenere l'imbattibilità casalinga.

Questo il messaggio rilasciato dalla società bianconera: "L’obiettivo è quello di aggiungere un ulteriore motivo di giubilo alla celebrazione: l’ennesima vittoria casalinga che consegnerebbe ai posteri un altro anno di imbattibilità interna in campionato. Di fronte due squadre che hanno totalizzato lo stesso numero di punti nelle ultime cinque giornate (10) per una sfida che si preannuncia equilibrata e, potenzialmente, ricca di gol: si sfideranno infatti i due migliori attacchi del campionato (67 reti per parte, una in più della Lazio)".

Intanto sono stati diramati da Massimiliano Allegri i convocati per domani. Sono 24 i giocatori che saranno disponibili domani pomeriggio, mancheranno Lichtsteiner e Romulo.

Ecco la lista completa: Buffon, Chiellini, De Ceglie, Ogbonna, Bonucci, Pogba, Marchisio, Pereyra, Tevez, Llorente, Barzagli, Coman, Pepe, Matri, Marrone, Vidal, Rubinho, Storari, Evra, Sturaro, Asamoah, Pirlo, Padoin, De Ceglie.