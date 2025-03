Allegri: "La vittoria di un gruppo straordinario".

Massimiliano Allegri ha commentato la vittoria della decima Coppa Italia ai microfoni di raisport: "I ragazzi sono stati davvero bravi. Sono stati bravi loro e siamo stati bravi anche noi. La Lazio è stata sfortunata nell'episodio del doppio palo, noi abbiamo sfruttato l'occasione. Credo che sia stata una bella finale. Ben giocata tatticamente e fisicamente. Sono contento per ciò che hanno fatto fin ora i ragazzi: vincere il campionato e la Coppa Italia non era facile. Ora vedremo se riusciremo a vincere il terzo trofeo".

"Il doppio palo di Djordjevic una sorta di segno? Il calcio è fatto di episodi. Noi avevamo avuto prima di loro due o tre occasioni importanti e non eravamo riusciti a concretizzarle. Però i ragazzi sono stati bravissimi a restare sempre in partita. Giocare su tre fronti non è facile e tutto questo è la dimostrazione che parliamo di un gruppo straordinario, che sta anche bene fisicamente. Adesso penseremo alla finale di Champions e speriamo di poter realizzare questo sogno".

Il cambio tattico della Lazio? Loro sono stati bravi e molto aggressivi. Soprattutto nel primo tempo hanno corso molto e ci hanno dato molta pressione, poi piano piano sono calati e noi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. La partita però è rimasta sempre in equilibrio ed è stata davvero difficile da vincere, quindi credo che i ragazzi abbiamo fatto tutto il possibile contro un'ottima Lazio".