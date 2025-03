Chiellini: "Volevamo fortemente questa coppa"

Giorgio Chiellini, autore del gol dell'1-1, ha parlato ai microfoni di raisport al termine della partita: "Abbiamo fatto una grandissima partita perchè era molto difficile, abbiamo trovato una squadra che sta bene che aveva tanta voglia di vincere e che ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi a non mollare mai, a restare uniti e a lottare."

"E' un traguardo storico. Erano vent'anni che mancava questa coppa, l'abbiamo voluta davvero tanto e ora ce la godiamo. Il segreto del nostro gruppo? Il nostro gruppo è speciale per la voglia di vincere. Abbiamo grandissima voglia di goderci sempre questi momenti. Questo gruppo si automotiva, ci aiutiamo a vicenda per trovare sempre nuovi stimoli, per essere sempre al top, per migliorarci di partita in partita."

Il triplete? Diciamo che Felipe Anderson e Candreva oggi ci hanno allenato. Sono due grandi giocatori e ci hanno messo in difficoltà. La finale però è lontana, adesso vogliamo solo goderci questa coppa che aspettavamo tanto e che meritiamo di festeggiare con tutti gli juventini d'Italia."