Cavani - Juve: oggi possibile incontro fra le parti

Secondo Sky Sport, oggi, degli emissari bianconeri potrebbero recarsi a Parigi per incontrare l'agente di Edinson Cavani. Il motivo è presto detto: trovare l'ingaggio economico con il giocatore. La cifra che i bianconeri metterebbero sul piatto è di circa 8 milioni netti per 4 anni.

La Juventus prima di iniziare la vera e propria trattativa con il Psg vuole partire da una posizione di vantaggio, cercando prima di ottenere il si di Cavani. Resta ancora da capire la valutazione del club francese per il bomber uruguagio. Il Psg pagò Cavani 63 milioni di euro e potrebbe rivolere la stessa cifra sborsata due anni fa. Tuttavia, è più probabile che il club parigino possa accontentarsi per il Matador di una cifra intorno ai 50-55 milioni, visti gli anni trascorsi dall'acquisto. Ad ogni modo, sembra che nelle ultime ore la presa del Psg si stia poco a poco allentando.

Secondo le indiscrezioni riportate da calciomercato.com, il club transalpino avrebbe di fatto dato l'ok per la cessione, autorizzando lo stesso giocatore a trattare in prima persona con i bianconeri. Va in ogni caso ricordato che la Juventus non è l'unica squadra interessata al bomber del Psg. Manchester United e Atletico Madrid restano delle pretendenti molto pericolose. In particolare, già nelle scorse settimane, si era parlato di un possibile accordo economico raggiunto fra Cavani e il club spagnolo.