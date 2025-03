Pierluigi Casiraghi: "La Lazio se la può giocare"

Pierluigi Casiraghi è intervenuto ai microfoni di laziopress.it spiegando le sue sensazioni sulla sfida fra Juventus e Lazio. Queste le parole dell'ex attaccante: "Come ogni finale sarà una gara molto aperta e combattuta. I bianconeri fino ad ora hanno fatto il massimo possibile. Sono arrivati in fondo a tutte le competizioni, un risultato difficilmente pronosticabile a inizio stagione".

"Allegri sicuramente metterà in campo la migliore formazione, ma la Lazio può dire la sua. Fin ora la squadra di Pioli ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Si affrontano le due squadre che in questa stagione hanno fatto meglio. Pioli è stato bravo a dare alla squadra un’identità. Non è un caso che la Lazio stia andando così bene".

"Inoltre non credo che il derby da giocare contro la Roma sarà un problema per i biancocelesti: è una partita che porta solo ulteriori motivazioni I giocatori chiave per la partita di stasera? Saranno Tevez, Felipe Anderson e Candreva”.