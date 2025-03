Juve, i convocati in vista della finale contro la Lazio

Ultimo allenamento a Vinovo per la Juventus Campione d'Italia. Alla vigilia della sfida valevole per la conquista della Coppa Italia, trofeo che manca a Torino da oramai troppi anni. Seduta blindata, dal momento in cui Allegri sta provando la formazione da schierare contro la Lazio.

Non dovrebbero esserci grandi sorprese per la partita di domani: uno solo il ballottaggio che potrebbe essere quello fra Bonucci e Barzagli per affiancare Chiellini. Per il resto Storari, protagonista sabato a San Siro e portiere di Coppa, sarà in porta. Mentre a centrocampo giocheranno Pogba, Pirlo e Pereyra, con Vidal trequartista davanti a Tevez e Llorente.

Al termine dell'allenamento la squadra ha lasciato il ritiro per dirigersi all'aeroporto di Torino Caselle in pullman. Dopo il trasfferimento nella Capitale, breve sopralluogo all'Olimpico e conferenza stampa di Massimiliano Allegri che sarà accompagnato da Giorgio Chiellini.

Infine, l'ex allenatore di Cagliari e Milan ha diramato la lista dei convocati per la gara di Roma (ricordando che saranno squalificati Marchisio e Morata dopo la semifinale di Firenze): "Questa la lista dei 23 calciatori chiamati dal tecnico per la finale di Tim Cup di domani sera, diramato al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questa mattina a Vinovo: 1 Buffon, 3 Chiellini, 5 Ogbonna, 6 Pogba, 7 Pepe, 10 Tevez, 11 Coman, 14 Llorente, 15 Barzagli, 17 De Ceglie, 19 Bonucci, 20 Padoin, 21 Pirlo, 22 Asamoah, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Storari, 32 Matri, 33 Evra, 34 Rubinho, 37 Pereyra, 39 Marrone".